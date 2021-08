Art Blocks mène la manie NFT cette semaine alors qu’un EtherRock vaut maintenant plus d’un million

L’euphorie autour des jetons non fongibles indique clairement que cet été est entièrement consacré aux NFT.

Cette semaine, le géant des processeurs de paiement Visa a également annoncé son entrée dans l’espace NFT en achetant CryptoPunk pour 150 000 $.

Tard lundi, Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie chez Visa, a tweeté que “les NFT représentent l’intersection de la culture et du commerce et pourraient jouer un rôle important dans l’avenir de la vente au détail en ligne, des médias sociaux et du divertissement”.

Après avoir fait le pont entre l’écosystème crypto et le réseau mondial de Visa, la société de paiement en ligne souhaite désormais participer à l’adoption du commerce NFT, a-t-il ajouté.

Mathew Graham de Sino Global Capital a qualifié l’achat d’un NFT de “signal plus important” qu’El Salvador annonçant Bitcoin comme monnaie légale. Cependant, Ryan Wyatt, le responsable des jeux sur YouTube, qui a récemment déclaré qu’il était « optimiste sur les NFT », ne considère pas l’adoption de la NFT par Visa comme étant audacieuse.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’une entreprise se lance dans les NFT dans un délai aussi court. C’était une décision brillante pour eux, car leurs médias gagnés qu’ils ont obtenus aujourd’hui étaient 100 fois l’acquisition NFT elle-même », a déclaré Wyatt.

Visa ramasser un CryptoPunk NFT est une grande nouvelle pour l’espace. Mais, ils ont 100xé leur investissement sur les seuls médias gagnés aujourd’hui sur la base des discussions. Des accessoires pour eux sur le fait d’être des “premiers moteurs d’entreprise” dans l’espace. Beaucoup de gens viennent d’apprendre l’existence des NFT pour la première fois aujourd’hui. – Ryan Wyatt (@Fwiz) 23 août 2021

Le mois prochain, Christie’s devrait également mettre aux enchères les NFT CryptoPunks, Meebits et Bored Ape Yacht Club. Avant cela, chaque jour, les prix planchers de ces NFT grimpent en flèche.

Le plus notable étant les roches numériques qui sont maintenant vendues pour plus d’un million de dollars, alors qu’il y a deux jours, la moins chère était vendue pour 300 000 $ et moins de 100 000 $ il y a deux semaines.

Lundi, l’une des collections EtherRock a été vendue pour 400 ETH, soit environ 1,3 million de dollars. Avec seulement 100 EtherRock sur le marché, la rareté de cette collection augmente leur valeur. Le site Web lit,

“Ces roches virtuelles ne servent AUCUN OBJECTIF au-delà de pouvoir être apportées et vendues, et vous donnent un fort sentiment de fierté d’être propriétaire de l’une des 100 seules roches du jeu.”

Mais c’est Art Blocks qui domine la scène NFT cette semaine. Les NFT des séries Ringers et Fidenza ont atteint le sommet, étant maintenant vendus pour plus d’un million de dollars, contre 300 000 dollars il y a trois semaines.

Je suis optimiste sur @artblocks_io pour cette raison même. Je ne suis pas abonné à la thèse de la NFT selon laquelle tout ne fait que fléchir. Il y a une vraie recherche d’esthétique transcendantale et l’art génératif s’impose comme une beauté créée de manière autonome. Cela restera dans les musées d’art moderne du monde entier. https://t.co/fWdcRqN1yB – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 24 août 2021

Cependant, un avatar NFT nommé Sirxn 0 – Biobluminescent Sirxn de la collection GHxSTs s’est vendu pour plus de 2 millions de dollars. Mais c’était avant tard lundi, le Fidenza 313 de Tyler Hobbs appelé “The Tulip” a été le premier à être vendu pour 4 chiffres, 1 000 ETH d’une valeur de 3,3 millions de dollars.

Selon Dapp Radar, alors que les NFT de la série Axie Infinity génèrent le plus de volume d’échanges au cours de la semaine dernière, les œuvres d’art génératives d’Art Blocks se rapprochent car elles dominent les 10 meilleures collections NFT.

Cette liste de tête comprend également CryptoPunks avec 47 millions de dollars de ventes et Cyberkongz VX et Cyberkongz, Pudgy Penguins, Generative Masks et la collection Gutter Cat Gang. Cool Cats, MeeBits, World of Women et Bored Ape Kennel Club sont en dehors du top 10.

Sol pour chat 2.4 ETH @coolcatsnft – John Knopf (@JohnKnopfPhotos) 24 août 2021

Money Stack, avec seulement 150 objets de collection uniques disponibles sur la blockchain Ethereum, attire également l’attention cette semaine alors qu’ils voient leur prix plancher augmenter lentement à 6,5 ETH, un nouveau record.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.