Art et culture : pourquoi c’est bon pour l’âme, le West End et le Royaume-Uni

UNE

Alors que le centre de Londres commence à se déverrouiller et à s’ouvrir, il est vital que nous jouions sur les grandes forces qu’il affiche en temps normal, en tant que cœur d’un écosystème interconnecté d’attractions de classe mondiale, qui ensemble représentent bien plus que la somme de leurs parties.

Les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et de la culture de Londres dépendent et se nourrissent les uns des autres, et comme tout écosystème rare et précieux, leur succès et leur survie sont inextricablement liés.

Lors du premier verrouillage en mars 2020, la Heart of London Business Alliance a chargé les consultants urbains Arup d’évaluer la situation du secteur des arts et de la culture d’ici 2024 selon divers scénarios.

Dans le pire des cas, où Londres connaîtrait des blocages répétés, il y aurait une baisse catastrophique de 97% de la production économique, ce qui représenterait une perte totale de 18,5 milliards de livres sterling en VAB – la valeur des biens et services – au cours de la période de 2020 à 2024.

À certains moments au cours de l’année écoulée, ce scénario du pire semblait sur le point de devenir réalité. Avec un deuxième verrouillage rapidement suivi du long troisième verrouillage hivernal, l’extinction du secteur dans l’une des régions les plus riches culturellement du monde semblait être une réelle possibilité.

Maintenant, cependant, alors que de plus en plus de théâtres et de galeries rouvrent leurs portes, il y a toutes les chances que le cycle des blocages soit enfin rompu et que le secteur commence enfin à faire son retour.

L’importance de l’art et de la culture ne peut pas être sous-estimée

Cherchez Paddington Bear à Leicester Square

/ Scott Garfitt/PinPep

Personne ne sait vraiment ce que l’avenir nous réserve et comment les priorités de la société ont changé au cours de la dernière année. Ce que nous savons, c’est que l’importance de l’art et de la culture ne peut être sous-estimée. Tout au long de cette crise, toute la nation a soif d’inspiration, de créativité et de réconfort, tout cela se trouve à l’intérieur des murs de nos institutions.

Cela révèle combien d’entreprises du West End ont eu du mal à attirer les gens lors des premiers déverrouillages, malgré les diverses restrictions, car les institutions culturelles et les théâtres n’étaient pas autorisés à ouvrir, ce qui signifie que le tirage au sort n’était pas là.

Cette prise de conscience a conduit à une appréciation renouvelée de l’importance de la valeur de l’art et de la culture.

Par exemple, les arts et la culture ont un rôle vital dans la sphère immobilière, qu’il s’agisse d’entreprises essayant de réintégrer leur personnel dans des bureaux ou d’investisseurs cherchant à pérenniser leurs actifs en les rendant universellement attractifs.

Mais ce phénomène n’a pas grand-chose à voir avec le fait de pouvoir à nouveau profiter d’un accès illimité aux arts et aux spectacles dans les grandes institutions et salles du West End. Il s’agit plutôt de créer un environnement dans le West End dans lequel les gens peuvent faire tout ce qu’ils veulent et voir la créativité facilement et gratuitement, peut-être même sans s’en rendre compte.

Descendons dans la rue !

La stratégie de Heart of London comprend l’intégration de l’art dans l’environnement bâti

/ Art de Londres

Une partie de cette expérience changeante du West End est l’idée d’amener la culture dans les rues et d’intégrer l’art dans l’environnement bâti. Cela fait partie de la stratégie à long terme de Heart of London, pour rétablir la relation entre les entreprises, les membres du public et les institutions culturelles locales.

Heart of London le fait depuis un certain temps, avec ses Scenes in the Square, le sentier de sculptures en plein air de personnages de films et de télévision parsemés autour de Leicester Square. Il présente des icônes du divertissement des 100 dernières années, y compris les grands favoris Harry Potter, Laurel & Hardy, Bugs Bunny, Gene Kelly dans Singin’ in the Rain, Mary Poppins, Mr Bean, Paddington et les super-héros de DC Batman et Wonder Woman.

Ils ont maintenant lancé Art of London, qui fait sortir l’art au-delà des murs de nos institutions culturelles en utilisant la réalité augmentée pour créer une « galerie sans murs ». L’Art of London Augmented Gallery, qui a été lancée en mai, est une collaboration unique entre la Royal Academy of Arts, la National Gallery, la National Portrait Gallery et Sky Arts. La galerie en plein air se compose de 20 cadres et plaques colorés grandeur nature sur les murs du West End, chacun contenant des codes QR et des marqueurs uniques pour déverrouiller des chefs-d’œuvre intemporels encadrés en 3D.

Ce sont des exemples d’un quartier culturel de classe mondiale qui intensifie sa lutte pour survivre et prospérer cette année, et qui innove pour améliorer l’expérience du public lors de sa visite dans le West End, offrant de nouvelles façons d’absorber sa riche culture alors que les conditions pandémiques reculent.

Les rues du West End ont également besoin d’être recadrées

Mary Poppins fait partie de Scenes in the Square

/ Joe Pepler/PinPep

Il sera plus important que jamais d’avoir des espaces dans le West End où les gens voudront revenir, en particulier à mesure que la fréquentation des travailleurs et des touristes augmente. Certaines personnes auront naturellement besoin d’encouragements supplémentaires et s’attendront à une expérience améliorée et différente dans le cœur culturel de la capitale.

Le conseil municipal de Westminster a déjà commencé à recréer l’effervescence dans la capitale à travers l’attrayant Marble Arch Mound, une colline herbeuse de 25 mètres de haut qui s’élève au-dessus des toits à l’entrée d’Oxford Street. Au total, 150 millions de livres sterling sont dépensés pour Oxford Street et ses environs, et 25 millions de livres sterling sont également dépensés pour Aldwych.

Il est désormais crucial que le financement public soit utilisé pour soutenir d’autres zones clés du West End afin de stimuler leur renouveau – car lorsque le centre de Londres est en plein essor, les avantages sont également énormes pour l’ensemble du Royaume-Uni.

Il est incroyable de penser qu’à quelques pas de Leicester Square et de Piccadilly Circus se trouvent certaines des rues les plus calmes du centre de Londres, comme Panton Street et les rues de service de Trafalgar Square et Haymarket.

Ceux-ci pourraient s’épanouir en tant que nouveau quartier des arts, avec des espaces de galerie inclusifs, et être réinventés de la même manière que Heddon Street à côté de Regent Street et Kingly Court à côté de Carnaby Street.

La Heart of London Business Alliance a commandé des propositions audacieuses à cet effet, notamment l’élargissement des trottoirs, la création d’un nouvel espace public à l’extérieur de la National Gallery et la conception de la criminalité dans la région en installant un meilleur éclairage et des lignes de vue.

Quand Londres réussit, le reste du Royaume-Uni aussi

Art Of London utilise des codes QR pour déverrouiller des chefs-d’œuvre dans le West End

/ Art de Londres

Après sa longue hibernation, il est maintenant temps de revigorer le West End. Le déverrouillage de Londres est une formidable opportunité d’apporter des améliorations durables – et le plus important est que les différentes parties de l’écosystème magique du centre de Londres se chevauchent de manière transparente.

Émotionnellement et économiquement, le secteur culturel est un élément essentiel de Londres, non seulement un atout pour l’économie locale et nationale, mais également représentatif de la position de la Grande-Bretagne dans le monde, et comprenant le cœur et l’âme de la nation.