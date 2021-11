Art LaFleur, acteur de ‘The Sandlot’ et ‘Field of Dreams’, est décédé à 78 ans

Art LaFleur, l’acteur le plus connu pour avoir joué des rôles de baseball célèbres comme Babe Ruth dans The Sandlot, est décédé le mercredi 17 novembre, après une bataille de dix ans contre la maladie de Parkinson. Il avait 78 ans. TMZ rapporte que LaFleur était entouré de ses enfants et de sa femme, Shelley, lorsqu’il est décédé.

LaFleur recevait des soins palliatifs, mais Shelley a expliqué qu’il plaisantait avec ses proches jusqu’à la fin. Shelley a expliqué que LaFleur était un « homme généreux et altruiste » à l’écran, « mais plus important encore, c’était qui il était pour sa famille et ses amis ».

LaFleur était surtout connu pour avoir joué Babe Ruth dans le film de baseball bien-aimé The Sandlot. Dans la scène emblématique, LaFleur en tant que Ruth dit à Benny Rodriguez (Mike Vitar) que « les héros se souviennent, mais les légendes ne meurent jamais ». LaFleur a également joué aux côtés de Kevin Costner dans le rôle de Chick Gandil dans un autre film de baseball classique, Field of Dreams. Il a également joué l’entraîneur des Yankees dans Mr. Baseball.

LaFleur est également apparu dans des films comme The Blob, Cobra, Speed ​​Racer et The Santa Clause, ainsi que dans des émissions de télévision comme Man of the House et M*A*S*H*. Dans une interview avec Media Mikes en 2011, LaFleur a expliqué qu’il était reconnu en public pour son travail. « Avant, c’était Field of Dreams, puis plus tard Santa Clause, mais dernièrement, c’était The Sandlot. Vous savez que c’est drôle, de temps en temps quelqu’un arrive et dit : ‘Hé, tu es Art LaFleur !’ Ils utiliseront mon vrai nom », a expliqué LaFleur. « Et je suis tellement choqué par ça. Je peux comprendre que quelqu’un me reconnaisse dans l’un de ces films dont nous avons parlé mais connaissant mon vrai nom? Quand ils disent: » Vous êtes Art LaFleur, n’est-ce pas « , je je suis toujours surpris. »

« Je suis toujours reconnu pour The Sandlot », a-t-il poursuivi. « En fait, hier encore, quelqu’un m’a dit : ‘Hé, bébé Ruth ! Comment vas-tu, bébé ?’ J’étais au Wrigley Field à Chicago avec ma famille il y a de nombreuses années. C’était comme l’un des jours les plus chauds de tous les temps à Chicago. Les Cubs avaient gagné ce jour-là, Dieu merci, et nous étions en bas après le match dans l’une des toilettes pour hommes. A l’intérieur, il y a un grand bac circulaire pour se laver les mains et les gens mettaient leur tête sous le jet d’eau parce qu’il faisait très chaud. Alors j’ai mis ma tête en dessous et quand je l’ai sorti, je commence à sécher mon visage dégoulinant avec des serviettes en papier. Et je regardez dans l’embrasure de la porte et surprenez trois gars qui me regardent tous. Enfin, l’un d’eux dit : » Hé, tu ressembles exactement à ce gars de Field of Dreams. Et la tête dégoulinante, je le regarde et je dis : » J’étais dans ce film. Et le gars dit : ‘Non ! Mais tu lui ressembles.' »