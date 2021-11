Art LaFleur, l’acteur de « The Sandlot », décédé à 78 ans

Art LaFleur, acteur connu pour avoir joué Babe Ruth dans The Sandlot, est décédé le mercredi 17 novembre, après une bataille de 10 ans contre la maladie de Parkinson. Il avait 78 ans. TMZ rapporte que LaFleur était entouré de ses enfants et de sa femme, Shelley, lorsqu’il est décédé.

LaFleur recevait des soins palliatifs, mais Shelley a expliqué qu’il plaisantait avec ses proches jusqu’à la fin. Shelley a expliqué que LaFleur était un « homme généreux et altruiste » à l’écran, « mais plus important encore, c’était qui il était pour sa famille et ses amis ».