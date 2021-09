Art Metrono, célèbre pour les films “Police Academy”, est décédé à 84 ans

Art Metrano, connu pour son interprétation du capitaine dans “Police Academy”, est décédé chez lui de causes naturelles à l’âge de 84 ans.

. – Art Metrano, le comédien le plus connu pour son rôle du capitaine de police impitoyable Ernie Mauser dans deux films “Police Academy”, connu en Amérique latine sous le nom de “Crazy Police Academy”, est décédé à l’âge de 84 ans.

L’acteur est décédé mercredi de causes naturelles à son domicile d’Aventura, en Floride, a déclaré son fils, Harry Metrano, au Hollywood Reporter.

Ce jeudi, Metrano a rendu hommage à son père en partageant un carrousel de photos d’eux ensemble sur Instagram.

“Hier, j’ai perdu mon meilleur ami, mon mentor, mon père. Il était et sera toujours l’homme le plus dur que je connaisse. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a surmonté plus d’adversité que lui”, a déclaré la légende qui l’accompagne.

“Il s’est battu et a tellement gagné au fil des ans que je l’ai toujours considéré comme indestructible, mais la vérité est que nous ne vivons pas pour toujours sur terre, mais l’esprit d’une personne peut vivre pour toujours en vous.”

Metrano a poursuivi: “Papa, tu feras toujours partie de moi et je continuerai à vivre ton héritage. Quand quelqu’un a dit la phrase” les légendes ne meurent jamais “, je suis sûr qu’ils faisaient référence à toi, papa. Je t’aime et me manque Je te reverrai. Repose au paradis. Maintenant tu es mon ange gardien. “

La carrière d’acteur d’Art Metrano a duré près de trois décennies, après avoir décroché sa première performance dans le thriller de 1961 “Rocket Attack USA”.

Mais sa grande percée est venue en 1970 avec un segment de comédie sur “The Tonight Show Starring Johnny Carson”.

Sa performance la plus mémorable a été dans le film de 1985 “Police Academy 2: Their First Assignment”, en tant que chef de la police qui souffre depuis longtemps, Ernie Mauser. Il a repris le rôle un an plus tard dans “Police Academy 3: Back in Training”.

En plus de la franchise “Police Academy”, les crédits sur grand écran de Metrano incluent le long métrage de Jane Fonda de 1969 “Ils tirent sur des chevaux, n’est-ce pas?”, “The Heartbreak Kid”, ainsi que “History of the World. : Je suis parti. “.

L’acteur né à Brooklyn était également un nom connu à la télévision, avec des apparitions dans des émissions telles que la sitcom ABC “Joanie Loves Chachi”, “All in the Family” et “Bewitched”.

En 1989, sa carrière d’acteur a été interrompue lorsqu’il est tombé d’une échelle alors qu’il travaillait sur le toit de sa maison et s’est cassé le cou. Plus tard, il a transformé cette expérience en un spectacle comique intitulé “Metrano’s Accidental Comedy”, qu’il a interprété en fauteuil roulant et avec des béquilles.