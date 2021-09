Art & Nature : Célébrer la faune sous ses belles formes

La vente aux enchères présente de nombreuses œuvres de la série la plus renommée de peintures de l’école de l’entreprise. (.)

L’année dernière, nous avons entendu parler de plusieurs incidents d’animaux en captivité. Des pingouins parcouraient les expositions du Shedd Aquarium de Chicago et des sangliers ont été aperçus dans le centre de Barcelone en Espagne. La nature a récupéré son espace perdu au milieu du verrouillage et a prospéré en l’absence d’interférence humaine, de trafic et de pollution sonore. Alors que la pandémie nous a fait apprécier et comprendre la nature sous toutes ses formes, elle a été aussi diversifiée que le reste du monde.

Cette année, il est temps de célébrer la faune sous ses belles formes. La générosité de la nature a été une source d’inspiration majeure pour les artistes transformant de simples plaisirs visuels en œuvres artistiques. Dans la Koala Conservation Reserve, Phillip Island en Australie, la nature trouve sa place dans une nouvelle œuvre d’art murale créée par le célèbre artiste contemporain Jimmy Dvate. Le parc propose des sentiers de promenade qui permettent de voir de près les koalas dans leur habitat naturel.

Plus tôt cette année, l’artiste indienne Chameli Ramachandran a présenté une relation immersive et envoûtante avec la nature dans son exposition solo d’aquarelles intitulée « Flowers Bloom, Flowers Wither Away, Flowers Bloom Again » à la Vadehra Art Gallery de Delhi. La série d’études sur les fleurs s’est terminée en février, mais elle élargit le vocabulaire symbolique de l’artiste sur la fleur et ses parties en les considérant comme des métaphores de la vie et de la mort. Elle a noté leur bourgeonnement soudain comme une arrivée festive de beauté, de grâce et de parfum, pour se faner peu de temps après.

Une fusion vivante de la science et de l’art, des portraits zoologiques vibrants aux panoramas architecturaux complexes, sera présentée en octobre sous le titre “Dans un jardin indien”, où Sotheby’s organisera la première vente aux enchères consacrée uniquement aux “Company School Paintings”, l’œuvre du maître indien artistes qui ont été commandés par des fonctionnaires de la Compagnie des Indes orientales aux 18e et 19e siècles. Allant dans leur sujet d’études animales et humaines individuelles à des panoramas architecturaux complexes, les peintures encapsulent sur papier la riche faune, flore et

l’architecture du sous-continent.

Les œuvres de la vente aux enchères sont proposées par le collectionneur américain et marchand d’art estimé Carlton C Rochell, Jr. Mais avant la vente aux enchères à Londres le 27 octobre, les temps forts de l’exposition seront exposés dans les galeries Sotheby’s à New York (17-20 septembre ), Hong Kong (7-11 octobre) et Londres (22-26 octobre).

Carlton C Rochell, Jr a commencé à collectionner les chefs-d’œuvre moins connus il y a plus de deux décennies. Les œuvres étaient le principal moyen par lequel l’Inde pouvait être révélée à la Grande-Bretagne, qui autrement ne pouvait entendre que des histoires sur cette terre somptueuse. « Le style ‘miniature’ méticuleux a été agrandi pour représenter des oiseaux, des animaux et des études botaniques avec des détails remarquablement réalistes, avec des résultats rivalisant avec tous les artistes occidentaux qui ont enregistré l’histoire naturelle et les voyages. De nombreuses années plus tard, alors qu’elles commencent à prendre la place qui leur revient dans l’art mondial, ces pièces peuvent désormais inspirer une nouvelle génération de collectionneurs qui, je l’espère, les chérira comme moi », cite Rochell.

La vente aux enchères présente de nombreuses œuvres de la série la plus renommée de peintures de la Company School, y compris des albums commandés par Sir Elijah et Lady Impey, les frères Fraser, le vicomte Valentia et le major général Claude Martin. Le plus célèbre est celui de la famille Impey, qui a créé une charmante ménagerie d’animaux dans leurs jardins à Calcutta et a engagé des artistes locaux pour peindre les environs, avec plus de la moitié de leur collection de plus de 300 personnes représentant des oiseaux.

Un autre spectacle consacré aux oiseaux indiens combine la délicatesse et les détails des artistes moghols formés en atelier avec le raffinement et la rationalisation de l’art européen. Au DAG (Delhi Art Gallery) de Delhi, « Birds of India : Company Paintings c.1800 to 1835 » présente 125 peintures tirées des albums de Cunninghame Graham (1800-1804), l’exploit le plus extraordinaire des 99 peintures de cette exposition.

