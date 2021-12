Art Of Balance est le prochain essai en ligne de Nintendo Switch (Europe)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les essais gratuits de Nintendo Switch Online ont servi un bon mélange de joyaux indépendants et parfois de grands titres de vente au détail. La prochaine arrivée en Europe est certainement dans la première catégorie, mais pourrait être une excellente option pour se détendre avant les vacances.

Shin’en Multimédia Art de l’équilibre sera disponible pour les abonnés de l’UE du 14 au 20 décembre. Pour rappel, il s’agit de la dernière et meilleure version d’un joyau WiiWare, mais avec des visuels HD, 200 niveaux et une variété impressionnante de modes.

L’objectif semble simple au premier abord : créer une pile équilibrée à partir de toutes les formes données, mais les défis sont nombreux. Certaines formes se brisent sous la charge, tandis que d’autres peuvent même inverser la gravité et littéralement renverser la pile. Avec de la pratique, un peu d’expérimentation et un peu de chance, vous maîtriserez rapidement même les défis les plus difficiles.