Art Of Rally arrive aujourd’hui avec le nouveau DLC Kenya inclus

Aujourd’hui nous apporte la sortie de l’art du rallye sur Switch (les minuscules sont le choix du développeur, assez juste !), qui est une autre offre de téléchargement de haute qualité à considérer. La sortie sur le petit système de Nintendo (avec les consoles Xbox) comprend tous les DLC précédents, y compris le nouvel ajout au Kenya, qui figure également dans la bande-annonce de lancement astucieuse ci-dessus.

C’est un jeu sur lequel nous avons un œil depuis que sa version Switch a été confirmée, d’autant plus qu’il a été si bien reçu sous sa forme PC d’origine. Vous trouverez ci-dessous les détails officiels sur ce à quoi s’attendre (ainsi que des informations sur le DLC Kenya).

– Progressez dans les années d’or du rallye en mode Carrière

– 61 voitures de rallye emblématiques des années 60 aux années 90, Groupe B, Groupe S, Groupe A

– 60 étapes de rallye en Finlande, Sardaigne, Norvège, Japon et Allemagne

– Défis quotidiens et hebdomadaires avec classements

– Mode Photo et Replay pour partager des captures d’écran

– Courses fantômes : repoussez vos limites et poursuivez vos propres meilleurs scores