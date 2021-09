Art of Rally arrive sur les consoles PlayStation

in

Jeu de conduite Art du rallye arrive sur les consoles PlayStation cet automne.

Déjà disponible sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S et sur Xbox Game Pass, le jeu arrivera sur PlayStation 4 et PS5 le 6 octobre.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le jeu propose des voitures de différentes époques de rallye, y compris des classiques des années 60, 80, du groupe B, du groupe S et du groupe A, que vous conduirez à travers des lieux de rallye tels que la Norvège, la Finlande, l’Allemagne, etc.

Il y a 61 voitures au total dans le jeu de base, 60 étapes de rallye, des défis quotidiens et hebdomadaires avec des classements, un mode photo et replay, et Ghost Racing.

Développé par Funselektor Labs, développeurs du jeu de conduite descendante Absolute Drift, la mécanique de conduite dans Art of Rally a été remaniée depuis la sortie du premier. Il dispose également d’un système de dommages à la voiture qui affecte les performances, que vous pourrez réparer via des réparations entre les étapes.

Il existe également divers modes de conduite qui promettent de défier les joueurs, et tous peuvent participer à ces courses en utilisant des astuces de conduite de rallye telles que le film scandinave, la contre-direction, le freinage du pied gauche et les virages au frein à main.