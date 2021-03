Artcurial vend des vêtements de la collection de Kenzo Takada – WWD

VENTE AUX ENCHÈRES KENZO: Le département de mode et accessoires de luxe d’Artcurial mettra aux enchères 132 lots de pièces de mode de la collection de Kenzo Takada lors d’une vente en ligne du 3 au 12 mai.

Les 150 pièces uniques comprennent des kimonos, des manteaux, des jupes et des tops pour toutes les saisons, et sont estimées entre 30 euros et 600 euros. Certains des articles sont des prototypes inachevés tandis que d’autres sont des produits finis, créés par le défunt designer entre 2005 et 2008.

«Nous sommes très honorés de présenter ces pièces exclusives à la vente qui n’ont jamais été montrées au public», a déclaré Clara Vivien, spécialiste de la mode chez Artcurial.

La vente a lieu en même temps qu’une autre vente aux enchères du mobilier du créateur. Takada est décédé le 4 octobre de complications liées au coronavirus. Dans une vente aux enchères séparée, le 11 mai, Artcurial propose également plus de 600 lots de l’appartement parisien où il a passé les 15 dernières années de sa vie. Il a été décoré avec l’aide de l’architecte Ed Tuttle, il incarnait l’esthétique est-ouest du designer, avec de l’art asiatique et précolombien, du mobilier Art déco et de l’art contemporain.

L’appartement, qui offre une vue sur la Tour Eiffel et l’hôtel Lutetia, se situait dans le quartier Saint-Germain-des-Prés au-dessus des bureaux de K3, la marque de luxe pour la maison et l’art de vivre Takada lancée l’année dernière.

Artcurial recréera les intérieurs de l’appartement lors d’une exposition physique du 7 au 10 mai.