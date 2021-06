Arte signe l’accord immobilier crypto le plus cher aux États-Unis | Invezz

in

Alex Sapir et Giovanni Fasciano, les développeurs d’Arte Surfside, un complexe de condos dans le quartier de Surfside à Miami Beach, en Floride, ont établi le record de la conclusion de la transaction immobilière crypto la plus chère des États-Unis. pour 22,50 millions de dollars (15,92 millions de livres sterling). Les promoteurs auraient vendu la résidence à un acheteur anonyme le 27 mai.

Le penthouse se compose de quatre chambres, quatre salles de bains, une grande terrasse et une vue sur la mer. Il se trouve un étage en dessous de la résidence de Jared Kushner et de son épouse Ivanka Trump et mesure 5 067 pieds carrés. Cela signifie que le penthouse a gagné 4 450,50 $ (3 145,84 £) par pied carré, battant tous les records précédents à Miami Beach.

Vantant les avantages de l’utilisation de la blockchain pour des transactions aussi importantes, le rapport a noté que l’accord n’a pris que 10 jours entre le début et la fin. Cependant, à l’instar de l’acheteur, la crypto-monnaie spécifique utilisée pour effectuer cette transaction reste inconnue, en raison de l’accord de non-divulgation. Selon le rapport, cette transaction crée un précédent pour le secteur immobilier et d’autres secteurs, tout en soulignant le fait que les crypto-monnaies sont là pour rester.

Adoption accrue des crypto-monnaies dans l’immobilier

Cette nouvelle survient un mois après que Sapir et Fasciano ont annoncé qu’il deviendrait le premier nouveau développement de Miami à accepter la crypto. À l’époque, les développeurs avaient déclaré qu’ils accepteraient plusieurs crypto-monnaies, dont Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Expliquant la décision d’adopter les crypto-monnaies, Sapir a déclaré qu’Arte se positionnait pour un avenir dans lequel la moitié des milliardaires du monde seraient des milliardaires en crypto-monnaie. Il a ajouté que ce serait dès que BTC atteindrait 200 000,00 $ (141 300,00 £). Sapir a poursuivi en soulignant que si les crypto-monnaies créent déjà une grande richesse dans le monde, l’immobilier aidera à maintenir cette richesse tout en offrant aux acheteurs un héritage.

Alors qu’Arte a établi un record, ses développeurs ne sont pas les seuls à s’intéresser aux crypto-monnaies. Par exemple, Rick Caruso, un développeur de premier plan basé à Los Angeles, a annoncé que sa société immobilière avait commencé à autoriser ses locataires à payer un loyer en BTC. La société a également investi une partie de sa trésorerie d’entreprise dans BTC. Ce faisant, Caruso est devenue la plus grande société immobilière aux États-Unis à adopter les crypto-monnaies.

