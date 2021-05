Arte Surfside commence à accepter les crypto-monnaies comme paiement pour ses condos de luxe

Arte Surfside, le bâtiment de luxe le plus exclusif de Miami, a commencé à accepter la crypto comme paiement pour ses condos. Un communiqué de presse a annoncé cette nouvelle le 6 mai, notant qu’Arte s’était associé à SolidBlock, une plateforme de trading cryptographique pour activer ce mode d’achat. Le complexe d’appartements aurait décidé de commencer à accepter la crypto pour attirer des millionnaires et des milliardaires crypto à Miami.

Selon le communiqué de presse, SolidBlock contribuera à garantir aux acheteurs potentiels une expérience transparente lors de l’achat d’unités de résidence dans des devises numériques, telles que Bitcoin (BTC) et Ether (ETH). La société aidera également les acheteurs à résoudre d’autres problèmes liés à la cryptographie qui pourraient survenir à l’avenir, tels que des conseils juridiques et fiscaux.

Le complexe de condos en bord de mer de 12 étages abrite plusieurs personnalités célèbres, dont la blogueuse de mode Arielle Charnas, ainsi qu’Ivanka Trump et son partenaire Jared Kushner. Parmi les unités disponibles, la moins chère est de 7,4 millions de livres, tandis que l’unité la plus chère est le penthouse Villa Nove, qui coûte 27,31 millions de livres. Tous les condos ont accès à une piscine intérieure de 75 pieds, un étang de méditation, un court de tennis sur le toit et un parking à température contrôlée.

Efforcez-vous de faire en sorte que les adopteurs de crypto se sentent chez eux

Commentant cette nouvelle haussière, Alex Sapir, président de Sapir Corp LTD, le développeur du projet, a déclaré:

En tant que bâtiment de luxe le plus exclusif de la ville, nous nous positionnons pour un avenir où la moitié des milliardaires du monde sont des crypto milliardaires, ce qui se produira une fois que Bitcoin atteindra 200000 $. Étant donné que les crypto-monnaies créent déjà une richesse mondiale incroyable, c’est l’immobilier qui maintiendra cette richesse et fournira un héritage aux acheteurs.

Faisant écho aux sentiments de Sapir, Giovanni Fasciano, le co-développeur d’Arte Surfside, a déclaré que les crypto-monnaies sont des actifs durables et l’avenir de la richesse. Il a ajouté qu’avec le déménagement de plus de cadres technologiques à Miami, les crypto-monnaies suivront. En tant que tel, il est essentiel que les développeurs de la ville trouvent des moyens de rendre les transactions cryptographiques fluides et sécurisées pour ces investisseurs.

En faisant la promotion d’Arte pour sa décision d’accepter le maire de Crypto Miami, Francis Suárez a déclaré que le projet donnait un exemple positif aux développeurs de Miami. Espérant pour l’avenir, Suarez a poursuivi en disant qu’il ne serait pas surpris d’entendre des histoires de réussite similaires. Selon lui, c’est un pas dans la bonne direction, car il pense que Miami ne deviendra la ville du siècle que si toutes les industries adoptent les technologies émergentes et les crypto-monnaies.