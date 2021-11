Artemi Panarin a jeté un gant sur Brad Marchand au banc

Qui jette un gant ? Franchement!

C’est la star des Rangers de New York Artemi Panarin, qui était sur le banc des Rangers de New York et qui gazouillait contre Brad Marchand des Bruins de Boston, connu pour ses manières agaçantes et agaçantes.

Les deux se parlaient, et Panarin enleva son gant gauche et le lança à Marchand. Ce qui est amusant, c’est que Panarin l’a ensuite demandé en retour.

Quelle était l’histoire derrière cela? Nous n’aurons probablement pas la réponse, mais voici la citation de Marchand : « Nous parlions de ce que nous avions mangé pour le dîner de Thanksgiving. Il n’aimait pas ce que je mangeais.

Droit.

Artemi Panarin a jeté son gant sur Brad Marchand 😂🍿 pic.twitter.com/xzIrEY4cNn – Sportsnet (@Sportsnet) 26 novembre 2021

Marchand sur le lancer de gants Panarin : « Celui-là m’a un peu pris au dépourvu. » «Nous parlions de ce que nous avions pour le dîner de Thanksgiving. Il n’aimait pas ce que je mangeais. @NHLBruins @NYRangers – Greg Wyshynski (@wyshynski) 26 novembre 2021

