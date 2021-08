Artest, le Wallace et le plus grand combat de l’histoire de la NBA

19 novembre 2004. Palais d’Auburn Hills, Detroit, Michigan. Les Pacers se sont rendus sur la piste des champions en titre, les Pistons, et sont à un pas de soutenir un dossier de 7-2 qui trancherait avec celui qui serait laissé à leurs rivaux à la fin d’un match (4-4) qui étaient très proches de perdre. En réalité, avec seulement 42 secondes d’avance, le score était favorable aux visiteurs par un clair 82-97 qui laissait pratiquement tout voir pour la peine. Peu de choses à dire pour les locaux, fainéants en début de saison après avoir remporté leur première bague depuis 1990, avec un certain Joe Dumars dans les bureaux qui avait ramené la culture perdue des Bad Boys et avait réuni l’un des meilleures équipes défensives de tous les temps (les Wallace, Prince, Billups, Hamilton…) autour d’un coach nomade comme Larry Brown pour remporter le championnat d’une manière aussi inattendue que méritée contre Shaq et les Lakers de Kobe, qui sont devenus les Lakers de Kobe, avec Shaq se dirigeant vers Miami et Phil Jackson en exil (temporairement), mettant fin à une ère NBA. Celui qui avait comblé le vide laissé par Jordan et qui avait abouti à une véritable dynastie.

Les Pacers avaient précisément vu comment la dernière chance qu’ils avaient jamais avait été diminuée par ces Lakers lors de la finale 2000. Et la nouvelle reconstruction, avec un Larry Bird qui a changé les bancs pour les bureaux, a fait venir une horde de joueurs qui ont fait rêver la ville du ring pour la dernière fois. Quelques mois avant cette rencontre, les Pistons avaient éliminé l’Indiana en finale Est (4-2), pour laquelle une rivalité particulière s’était forgée entre les deux équipes, qui avaient joué dans une série dure et intense qui tombait du côté de l’avenir. championnes. Les Pacers sont arrivés avec Rick Carlisle sur le banc, une autre curiosité du destin pour un homme qui, l’année précédente, avait mené les Pistons à la première de leurs six finales de Conférence consécutives. Et en 2004-05, sa deuxième année dans l’Indiana, il essayait de faire un autre saut avec les Pacers dans ce qui serait, officiellement, la dernière saison de Reggie Miller en tant que professionnel.

Mais le projet serait honteusement tronqué le 19 novembre. Stephen Jackson, l’un de ces joueurs que Larry Bird avait magistralement débarqués en dépêches juste pour cette saison (venant des Hawks après avoir remporté le ring avec les Spurs en 2003), a marqué deux lancers francs pour donner une avance de 15 à Indiana. Lors de la pièce suivante, Ben Wallace a reçu une faute grave de Ron Artest, un joueur de 25 ans qui était sur le point de gagner la nomenclature des étoiles et qui avait joué le All Star et remporté le prix du meilleur défenseur en 2003-04, une récompense à double mérite si l’on tient compte du fait qu’elle était réservée aux hommes de grande taille, tradition incompréhensible à laquelle elle n’échappe totalement qu’à quelques exceptions près. Wallace (quatre fois vainqueur dudit trophée) se révolta en proie à l’impuissance engendrée par la supériorité du rival et déchaîna la tempête. Aucun des deux joueurs n’était réputé pour ses manières douces, et l’ego de l’un pour le parcours qui venait du caillage était directement proportionnel à celui de l’autre, qui avait remporté le championnat avec une défense exceptionnelle contre Shaquille, dont un match à 18 points. 22 rebonds dans le cinquième et dernier match de la finale.

La réaction de Wallace a mis en place un tangana qui s’est apparemment terminé avec les deux joueurs rassurés et Artest étalé sur la table de score. Le geste de ce dernier a été interprété comme une provocation par les fans locaux, qui l’ont visiblement réprimandé.. La situation est restée ainsi pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’un supporter des Pistons nommé John Green jette un verre plein de soda à l’attaquant, qui dès qu’il a remarqué son impact a déplacé le combat vers les tribunes, déclenchant l’une des scènes les plus embarrassantes de la saison L’histoire de la NBA. Artest bondit dans les gradins pour s’en prendre à l’homme qui lui avait lancé le verre. Lorsqu’il s’est rendu au public, il a déjà commencé à faire des ravages : il a provoqué une fracture de cinq vertèbres et une blessure à la tête à un annonceur. David Wallace, le frère de Ben Wallace, a tenté de frapper Artest. Stephen Jackson a également pénétré dans l’espace public, mais pas pour séparer son coéquipier, mais pour frapper d’autres spectateurs, provoquant le calme des joueurs des deux équipes tandis que de nombreux fans tentaient d’échapper aux altercations et d’autres rejoignaient un tangana qui avait déjà dépassé l’imaginable. .

Cela ne s’est pas arrêté là, et les joueurs des Pacers sont revenus sur la piste poursuivis par plusieurs fans des Pistons. Artest en a éliminé un et Stephen Jackson a assommé l’autre, qui a été achevé par Jermanie O’Neal. Artest lui-même était escorté par un assistant d’équipe et Reggie Miller, vêtu d’un costume en raison d’une blessure. Les supporters locaux ont lancé des verres et du pop-corn aux joueurs de l’Indiana alors qu’ils faisaient face au tunnel des vestiaires et O’Neal leur faisait face alors que le meneur de l’équipe, Jamaal Tinsley, sortait des vestiaires pour l’aider. L’entraîneur des Pistons Larry Brown a dû improviser un discours pour calmer le jeu. Inutile de dire que le match s’est terminé à ce moment-là, sans qu’il ne reste plus de 40 secondes et avec la victoire des Pacers. Même si, évidemment, personne n’a parlé du résultat du match après cela.

Après le combat

Le lendemain, 20 novembre, la NBA a sanctionné indéfiniment Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O’Neal et Ben Wallace. Un jour plus tard, ils ont sorti les vraies conséquences : au total, 137 matchs pour les joueurs des Pacers et 9 pour les joueurs de Detroit.. Artest, qui a terminé avec un coup franc avec le public, a reçu la sanction la plus longue de l’histoire de la compétition, qui comprenait toute la saison et une amende de près de cinq millions de dollars. Au total, l’attaquant a perdu 86 matchs, les 73 restants en saison régulière et les 13 que son équipe a disputés en séries éliminatoires. Dans lequel ils ont d’ailleurs été éliminés par les Pistons en six matchs, le dernier d’entre eux dans l’Indiana et avec une formidable ovation à Reggie Miller, qui a pris sa retraite le même jour en laissant un héritage indélébile dans un petit marché mais qui comprend et connaît le basket, peu importe combien depuis le départ de son idole tant attendue Ils n’ont pas revu le championnat de si près et maintenant ils sont embourbés dans une petite crise de résultats qui les fait chuter encore et encore au premier tour.

Il était difficile pour Artest de surmonter cet épisode (s’il l’a fait), et la renommée des ennuis qu’il avait déjà multipliée et il était toujours avec lui. Plusieurs fois, il a prévalu dans des essais qui parlaient de sa tête et non de ses capacités de basket-ball, grandir jusqu’à ce point et avec de bonnes saisons avant et après ledit épisode. En fait, avant le combat, il était à 24,6 points (son sommet en carrière), 6,4 rebonds et 3,1 passes décisives, et tirait à 49,6% sur le terrain, 41,2% à partir de 3 secondes et 92,2% aux lancers francs. La sanction a stoppé net une saison qui promettait beaucoup et dont il était l’un des joueurs les plus marquants avec Steve Nash (qui a terminé MVP) ou Shaquille O’Neal (deuxième dudit vote). Les Pacers ont remporté 44 victoires après avoir atteint 61 l’année précédente, et cette liste qui promettait un championnat a fini par s’effondrer avec Larry Bird réduisant ses pertes et envoyant Artest aux Kings l’année suivante, alors qu’il avait joué 16 matchs. Là, il a rencontré Rick Adelman, qui a essayé de moduler son personnage et l’a utilisé aux côtés de Mike Bibby, la dernière redoute de la finale de l’Ouest 2002 contre les Lakers dans la phase la plus glorieuse de la franchise depuis son déménagement à Sacramento, pour atteindre les dernières séries éliminatoires atteintes par une équipe qui maintient aujourd’hui la plus longue séquence active de l’histoire sans passer par la phase finale.

Au final, Artest est resté un joueur controversé, il a changé de nom, l’a encore changé et ce combat fera toujours partie de l’histoire de la meilleure ligue du monde. Mais, oui, Artest a quelque chose de plus en dehors de sa réputation habituelle d’homme dur et gênant. C’est aux Lakers, en 2009-10, qu’il retrouve son ami d’enfance Lamar Odom. Et son moment est venu en finale; en particulier, lors du septième match contre les Celtics, dans lequel il est apparu comme un élément différenciateur après la mauvaise série de tirs de Kobe (6 sur 24) ou de Pau (6 sur 18) saisi par des nerfs comparables à la proximité avec laquelle ils ont vu un anneau qu’ils voulaient mais n’avait pas encore atteint. Ils l’ont fait grâce à un triple de Ron à une minute de la fin qui leur a laissé six points, un avantage qu’ils ont réussi à rentabiliser jusqu’à la finale 83-79. L’image de l’attaquant (20 + 5, avec 5 interceptions dans ce duel) jetant deux baisers en l’air est l’histoire vivante de Staples, et ses sauts à la fin du crash après avoir étreint Kobe n’ont fait qu’adoucir sa silhouette et lui accorder une rédemption éternellement reportée. A l’époque, Artest n’était pas l’homme qui avait battu la foule au Palace. C’était lui qui avait remporté un ring avec les Lakers après un match moche pour le fan mais précieux en substance et en sens. Et l’héritage de Ron Artest.