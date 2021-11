Arsenal s’est fait un « pur embarras » pour s’être appuyé sur Emile Smith Rowe pour diriger l’équipe, a affirmé un expert.

Les Gunners ont franchi un cap après un mauvais début de saison. En fait, le manager Mikel Arteta a subi une pression intense après trois défaites consécutives en Premier League pour commencer la saison.

Depuis lors, Arsenal est resté invaincu en neuf matches. De plus, ils ont remporté sept de ces matchs, leur défense gardant six feuilles blanches.

À l’autre extrémité, cependant, le milieu de terrain Smith Rowe s’est avéré influent sur leur succès. Lors des cinq derniers matchs de Premier League, il a marqué trois buts et aidé deux autres.

L’international anglais des moins de 21 ans a réalisé une performance particulièrement impressionnante lors d’une victoire 3-1 sur Aston Villa.

Cependant, selon Paul Parker, Arsenal ne devrait pas compter uniquement sur un joueur de 21 ans pour conduire son attaque.

« Emile Smith Rowe a été la révélation et Bukayo Saka s’en est bien sorti mais il n’a pas la présence de Smith Rowe », a déclaré l’expert (via Goal).

«C’est un pur embarras qu’ils comptent sur un jeune garçon qui attrape une balle dans les zones profondes et dirige la façon dont ils jouent partout dans le parc.

« [Smith-Rowe] est un autre milieu de terrain, qui ne serait pas satisfait d’être appelé un joueur titulaire ou un attaquant central ou quelque chose comme ça.

« Il veut être partout et partout dans le parc avec le ballon à ses pieds. Il veut faire des courses hors du ballon pour aller marquer des buts ou revenir défendre si besoin est.

Six des défaites de derby les plus humiliantes – y compris CE derby de Manchester

Pendant ce temps, Parker a également visé la gestion par Arsenal de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant a marqué quatre buts en neuf matches de Premier League cette saison, marquant sept buts toutes compétitions confondues.

Cependant, après avoir obtenu le grade de capitaine en 2019 et un nouveau contrat en 2020, il a abandonné la saison dernière. Selon Parker, Arsenal l’a mal géré.

Arsenal et la décision d’Aubameyang critiquée

« Pierre-Emerick Aubameyang a lutté au cours des 18 derniers mois au Borussia Dortmund avec son comportement de mauvais garçon et il en a apporté un peu à Arsenal », a déclaré l’expert.

« Depuis qu’ils l’ont signé, il a été très incohérent. Ils lui ont donné le brassard pour l’apaiser.

«Mais la différence, c’est qu’il n’est pas un meneur d’hommes et qu’il a obtenu le brassard peut-être à cause de ce qu’il a coûté, combien ils le paient, et juste en essayant de le garder gentil, mais ce n’est certainement pas un meneur d’hommes.

« Il n’est pas un capitaine, mais quand vous marquez un but étrange, les gens vont avec. »

Arsenal revient à l’action dimanche face à Watford à l’Emirates Stadium.