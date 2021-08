Arteta a posé des questions sur l’évaluation d’Aubameyang de la lourde défaite de Man City

Mikel Arteta est d’accord avec l’évaluation de Pierre-Emerick Aubameyang sur la lourde défaite d’Arsenal à Manchester City samedi.

L’évaluation de l’attaquant des Gunners sur la défaite 5-0 était que l’équipe manquait de « courage ».

Arsenal était mené 2-0 après 12 minutes avant que Granit Xhaka ne soit expulsé 10 minutes avant la mi-temps. Ferran Torres et Ilkay Gundogan ont marqué avant que Gabriel Jesus, Rodri et Torres ne terminent la déroute.

«Je nous blâme simplement en tant qu’équipe parce qu’aujourd’hui, ce n’était pas suffisant. Contre [Man] City, 11 contre 11, il faut prendre des risques et il faut être courageux avec le ballon, nous ne l’étions pas aujourd’hui. Après le carton rouge, c’était un jeu complètement différent », a déclaré Aubameyang.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas suffisant et tout le monde doit élever le niveau, se regarder dans le miroir, travailler en équipe et rester ensemble. C’est la seule façon d’avancer.

Aubameyang sur la façon dont Arsenal traverse ce mauvais sort, a déclaré: «Nous devons parler entre nous, les joueurs. C’est maintenant important parce que nous sommes Arsenal. Nous avons besoin de fierté, nous devons dire la vérité entre nous, être honnêtes et élever le niveau.

«Ça va être difficile. Comme je l’ai dit, nous sommes une équipe. Nous devons rester unis dans ces moments-là et en tant que joueurs seniors, nous devons également montrer la voie aux jeunes joueurs. Je sais que ce ne sera pas facile, mais nous essaierons de faire de notre mieux.

Arteta a été interrogé sur le commentaire d’Aubameyang et n’a pas été en désaccord.

“Si c’est son sentiment, c’est juste parce qu’il est sur ce terrain et il le vit”, a déclaré le patron des Gunners.

Arteta nie que le système était erroné

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était trompé sur le système défensif, il a ajouté: “Nous avons déjà joué avec ce système, la semaine dernière, nous avons joué avec un dos quatre contre Chelsea et avons perdu.

“Chaque fois que vous perdez une partie, nous comprenons que les gens disent que vous auriez dû jouer à l’autre système. Nous le comprenons et devons l’accepter.

«Je pense que nous avons très bien commencé le match et dans la première situation, ils avaient le ballon dans notre surface et nous défendons le centre, nous défendons la course dans la surface, puis nous menons 1-0, alors nous avons essayé de recommencer. .

«Je pense que nous avons essayé de créer des situations, et puis la deuxième, il y a eu un coup sûr et l’arbitre l’autorise à partir et puis nous sommes menés 2-0 et après le carton rouge (il y avait) évidemment une montagne à gravir. “

