Arteta aborde les rumeurs de Barcelone concernant le successeur de Koeman avec une position ferme d’Arsenal

Mikel Arteta a fourni une réponse rassurante aux fans d’Arsenal aux rumeurs selon lesquelles il serait le successeur de Ronald Koeman à Barcelone.

Les géants catalans ont limogé Koeman mercredi après une série de résultats décevants qui les ont laissés à la neuvième place du classement de la Liga. Arteta est l’un des noms qui a été lié au poste vacant. Il si bien sûr de retour dans son pays d’origine.

Et c’est au club qu’a débuté sa carrière de joueur professionnel. Il n’a pas réussi à entrer dans leur première équipe après des sorts avec leurs côtés C et B.

Il semble que le manager espagnol ne reviendra pas dans son ancienne équipe.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du Barça, Arteta a répondu: « Je suis extrêmement heureux à Arsenal et je me sens privilégié d’être ici. Mon seul objectif est ici.

Cela fera de la musique aux oreilles des fans des Gunners qui ont connu un revirement ces dernières semaines après un mauvais début de saison.

Arsenal compte huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Sur ces matchs, ils ont gagné six fois.

Cette course de forme est depuis qu’ils sont passés du deuxième bas du classement de la Premier League au 10e en quelques semaines.

Arteta parlait avant leur voyage à Leicester, qui se situe une place au-dessus d’eux dans la ligue. La victoire de chaque côté pourrait les voir grimper à la cinquième place.

Sur la situation à Barcelone, Arteta a ajouté : « Encore une fois, il s’est passé beaucoup de choses ces dernières années. Et évidemment avec la façon dont Covid a affecté les choses.

« De toute évidence, vous devez surmonter une situation comme le départ de Messi. Il a été le joueur clé pendant de nombreuses années et tout cela prend du temps et nous verrons.

« J’espère juste que tout se passera bien. »

Arsenal pourrait encore souffrir

Son ancien joueur Xavi est le favori pour succéder à Koeman, et le point de vue de la légende espagnole sur une cible de transfert d’Arsenal pourrait faire échouer un mouvement potentiel, selon un rapport.

Fabrizio Romano a tweeté que Xavi allait probablement prendre les rênes.

Il a déclaré: « Le Barça attend que l’accord soit bientôt conclu. » De son côté, Xavi reste respectueux envers son club actuel. Il aurait déclaré : « Je me concentre sur mon travail avec Al-Sadd et je ne parlerai de rien d’autre.

Dans ce cas, Football London suggère que cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Arsenal…

