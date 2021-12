Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que Bukayo Saka est toujours un doute sur les blessures pour le choc de jeudi en Premier League contre Manchester United.

L’attaquant anglais est sorti lors de la dernière Victoire 2-0 de samedi sur Newcastle avec un problème de cuisse. Alors que les Gunners ont retrouvé leur forme après la défaite 4-0 contre Liverpool, le souci de blessure les a fait reculer.

Saka est un élément clé des plans d’Arteta et il a joué tous les matchs de Premier League cette saison.

Arsenal transpire sur sa forme physique avant le retour à l’action jeudi. Lors de la conférence de presse d’avant-match de mercredi, Arteta n’a pas été en mesure de clarifier sa situation.

« Nous avons un doute avec Bukayo et quelques autres coups du match du week-end, mais aujourd’hui est un jour pour évaluer s’ils sont prêts », a déclaré l’Espagnol.

« J’ai bon espoir mais nous ne savons pas. Évidemment, c’est un revirement court et les joueurs doivent être à l’aise de jouer avec un peu de blessure, alors voyons comment il se débrouille à l’entraînement aujourd’hui.

Saka a marqué deux buts et en a inscrit deux autres lors des 13 matches de championnat jusqu’à présent. Avec Emile Smith Rowe, le jeune couple a ouvert la voie aux Gunners cette saison.

Saka a affronté Man Utd trois fois au cours de sa carrière à Arsenal jusqu’à présent, fournissant une passe décisive.

Cependant, Arteta a insisté sur le fait qu’il ne « risquait » pas le jeune de 20 ans s’il sentait que cela aggraverait sa situation.

« Jusqu’à ce que je le vois ce matin sur le terrain, il serait probablement un peu trop tôt pour dire que [what percentage chance he will have of playing] », a ajouté Arteta.

« Nous n’allons pas risquer nos joueurs si nous pensons que cela peut aller contre nous. Jouer avec une blessure signifie qu’il a dû quitter le terrain et quand quelqu’un doit quitter le terrain, je pense qu’il est blessé. Il était prêt à continuer. Cette blessure peut durer 24 heures, 72 heures ou un an.

« Et Bukayo est vraiment disposé. Il s’est préparé ces deux derniers jours parce qu’il veut jouer et voyons comment il va.

Arteta propose une mise à jour sur le transfert d’Arsenal

Pendant ce temps, alors que la fenêtre de transfert de janvier se rapproche, Arsenal a eu des liens avec un certain nombre d’entrées et de sorties.

L’attaquant des Gunners Alexandre Lacazette n’est pas près de prolonger son contrat et a en effet admis que son agent commençait à chercher ailleurs.

Quant à savoir qui pourrait entrer, les rapports affirment qu’Arsenal et West Ham avoir des yeux sur l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa.

Arteta a déclaré: «Nous sommes en discussion. Nous en parlons chaque semaine. Ce qui se passe dans la fenêtre de janvier peut affecter notre équipe.

«Comme vous le savez, certains joueurs sont dans l’incertitude en été, nous devons donc planifier maintenant et l’été.

« Nous ne nous attendons pas à ce que de grandes choses se produisent, mais nous devons être très alertes et préparés sur le marché. »

La solide forme d’Arsenal sur le terrain les a vus passer à la cinquième place du classement de la Premier League, cinq points devant United avant leur rencontre.