Arteta admet que Chelsea a aplati le plan d’Arsenal pour Lukaku, comme le blâme l’a souligné

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que Chelsea avait brisé son plan pour empêcher le débutant Romelu Lukaku de profiter de son retour en Premier League.

L’international belge a joué son premier match de haut niveau anglais depuis 2019 avec un but en 15 minutes. En effet, il faisait ses deuxièmes débuts pour Chelsea et s’est assuré d’avoir un impact instantané cette fois-ci. Quant à Arsenal, cependant, leurs luttes ont continué et ce sont désormais deux défaites 2-0 pour commencer la saison.

Ils n’ont pas encore marqué de but non plus, et ces statistiques les voient ensuite occuper une place dans la zone de relégation.

S’adressant à Sky Sports après le match, Arteta a admis que Chelsea – dont le deuxième but a été marqué par Reece James – méritait de gagner. Il a ajouté que les difficultés à récupérer le ballon n’ont pas aidé ses joueurs.

« Ils étaient la meilleure équipe. Quand ils jouent à leur meilleur niveau, ce qu’ils ont fait aujourd’hui, je pense qu’ils sont champions d’Europe, ont des joueurs de classe mondiale et rivaliser à ce niveau est difficile”, a déclaré l’Espagnol.

« Vous pouvez toujours mieux faire les choses. En première mi-temps, nous avons eu quelques difficultés. Il nous a fallu beaucoup de temps pour récupérer le ballon dans des zones larges.

« Quand nous l’avons fait et que nous avons regardé une menace, nous n’avons pas terminé assez d’actions avec la qualité dont nous avions besoin.

“Nous concédons deux buts, mais la façon dont l’équipe a répondu et la foule ont vraiment aidé parce qu’ils n’ont jamais abandonné, cela nous a donné de l’espoir en seconde période.”

Lukaku a marqué son but de la manière habituelle qui lui a valu la réputation d’être l’un des attaquants les plus meurtriers d’Europe.

Il a résisté à la défense d’Arsenal, a laissé tomber le ballon et s’est frayé un chemin dans la surface pour une frappe du centre de James.

Arteta admet Arsenal, Lukaku se débat

Interrogé sur la façon dont son équipe prévoyait d’arrêter Lukaku, Arteta a déclaré: “Vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez le faire en ayant un homme supplémentaire dans la première phase de la construction, ou en allant d’homme à homme avec eux.

«Ils ont la capacité de briser et de lire ces situations de toute façon. Ils jouent le ballon à Lukaku en ce moment, c’est pourquoi ils l’ont fait et après cela, cela devient une situation vraiment ouverte.

“Alors oui, vous devez mesurer le risque lorsque vous faites cela.”

Certains des fans d’Arsenal de retour à l’Emirates Stadium ont hué les joueurs à la mi-temps.

Cependant, Arteta a déclaré: «Je vois beaucoup de points positifs avec la foule et l’équipe aujourd’hui. La façon dont ils ont soutenu l’équipe depuis le début. Au final, je n’ai pas vu de mauvaise réaction chez les joueurs.

«C’est l’un des moments difficiles. Les circonstances sont difficiles et inédites. S’apitoyer sur son sort n’aide pas. Il faut gagner des matchs de football, garder la cohésion et faire preuve d’esprit.

« À partir de demain à l’entraînement avec les joueurs qui n’ont pas joué. Nous devons gagner le match en milieu de semaine et cela aidera contre Manchester City le week-end prochain.

Arsenal affrontera West Brom mercredi en Coupe Carabao.

