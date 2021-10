Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, dit qu’il « préfère » ce Pierre-Emerick Aubameyang après avoir affirmé qu’il y avait eu un « clic » avec l’attaquant expérimenté.

Aubameyang a marqué son quatrième but de la saison en Premier League alors qu’Arsenal a battu Aston Villa 3-1 vendredi soir. Mais Arteta ne faisait pas référence à l’amélioration des buts de l’attaquant, mais plutôt à son travail acharné pour l’équipe.

L’attaquant de 32 ans est toujours une menace pour les buts, mais Arteta est satisfait de ce qu’il a vu du jeu complet d’Aubameyang ces dernières semaines.

« Je n’irais pas aux buts, c’est encore une fois ce que Auba transmet sur le terrain », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Aubameyang redécouvre sa meilleure forme.

«Je n’ai jamais vu Auba transmettre ce qu’il fait maintenant. C’est un clic.

« En dehors des buts, la célébration quand ils mettent le ballon au fond des filets. Voyez-vous la façon dont il court, le but qu’il a pour appuyer sur le ballon et quand il le prend son mouvement, son lien, comment mène le jeu ?

« C’est quand il change le reste, pas quand il est statique et qu’ensuite il met le ballon dans le filet. Je préfère cet Auba.

Aubameyang a marqué un triplé lors de la victoire au deuxième tour de la Coupe Carabao à West Brom, mais il est peu probable qu’il figure dans le choc du quatrième tour avec Leeds mardi soir.

Arteta possède l’une des équipes les plus jeunes de la Premier League, avec Aubameyang parmi les joueurs les plus expérimentés auxquels il peut faire appel.

Le patron des Gunners estime qu’Aubameyang – ainsi qu’Alexandre Lacazette – est devenu le leader de l’équipe.

« Pour moi, c’est un déclic », a-t-il ajouté. «C’est une combinaison qui réalise que son rôle doit aller bien au-delà de cela.

Lacazette montre l’exemple

« Ce qui était bien, ou très bien, il y a deux ou trois ans, avec son rôle dans cette équipe, dans ce club, ce n’est pas suffisant. Il devait faire un pas en avant.

« Je dirais la même chose avec Laca. Regardez ce qu’il transmet, pas seulement ce qu’il fait ou joue, ce qu’il transmet. Pour moi, c’est vraiment très important.

« Ils donnent l’exemple et pas seulement là-bas, mais aussi sur le terrain d’entraînement. Certaines choses, un rôle qu’ils auraient pu avoir il y a trois ans dans l’équipe, maintenant ça a changé.

«Les êtres humains se changent tous les six mois, ils ont tous de nouveaux moi et c’est incroyable, nous sommes donc capables de nous adapter très rapidement et de manipuler et de changer d’avis très rapidement également.

«Ils font cela pour le bénéfice du club, mais bien sûr, pour leur propre bénéfice.

« Diriger ce n’est pas dire à quelqu’un ce qu’il doit faire, pour moi c’est être capable de transformer cette personne et pas seulement avec des mots, mais aussi avec des faits. »

