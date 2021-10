Arteta admet son inquiétude alors qu’il présente un plan pour la star d’Arsenal liée à la sortie

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a insisté sur le fait qu’il souhaitait que l’attaquant Eddie Nketiah reste après son match contre Leeds.

Le joueur de 22 ans a inscrit le deuxième des Gunners Victoire 2-0 de la Coupe Carabao face aux Blancs à l’Emirates Stadium mardi. Les Gunners ont rejoint Chelsea et Sunderland en quarts de finale, avant les autres rencontres de mercredi.

S’il s’agissait d’une autre victoire pour Arsenal de poursuivre sa récente bonne forme, ce fut également une soirée cruciale pour Nketiah.

L’international anglais des moins de 21 ans ne faisait que sa troisième apparition de la saison alors qu’il lutte pour le temps de jeu. Cependant, il a marqué son deuxième but en autant d’apparitions en Coupe Carabao.

Au milieu de son manque d’action en match, la situation du contrat de Nketiah est également une préoccupation. Il est dans la dernière année de son contrat mais n’a pas encore prolongé.

Les rapports ont lié Leeds, Brentford et Aston Villa avec intérêts de transfert. Arteta, cependant, a insisté sur le fait qu’il souhaitait que le joueur signe de nouveaux termes avec les Gunners.

« Nous avons eu une situation cet été que nous avons essayé de résoudre et nous n’avons pas pu de toute façon », a déclaré le manager à Metro. « C’est la situation du contrat.

« C’est de plus en plus courant dans le football avec d’où nous venons avec COVID et beaucoup de problèmes que nous devons résoudre.

«Je suis convaincu qu’il va être un joueur de premier plan et, espérons-le, à Arsenal.

« Je suis tellement content de l’avoir dans l’équipe. C’est notre joueur et je le considère et le considère très fortement. De mon côté, je veux qu’il reste.

Nketiah siège actuellement derrière Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Gabriel Martinelli dans l’ordre hiérarchique d’Arsenal. Mais Lacazette est également dans la dernière année de son contrat et pourrait partir.

Le buteur d’Arsenal révèle sa joie

Calum Chambers a inscrit le premier but pour Arsenal, seulement 23 secondes après son entrée en jeu.

Interrogé sur le moment, il a répondu : « C’était bien, c’était un beau moment. J’étais assez confiant que c’est passé [the line] alors j’attendais juste qu’il me le donne.

« Il [Arteta] nous a dit de continuer, de jouer comme nous le voulions, c’est toujours difficile contre Leeds, ils jouent d’une manière très unique, nous avons résisté au test et sommes repartis avec la victoire.

Arsenal revient à l’action samedi face à Leicester en Premier League.

