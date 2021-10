Arteta adore le joueur qu’Arsenal voudrait maintenant

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Ce n’est pas souvent que vous voyez un manager signer l’un de ses anciens coéquipiers dans le football, mais Mikel Arteta est peut-être sur le point de le faire à Arsenal.

En effet, les Gunners ont été liés à un transfert en janvier pour Alex Oxlade-Chamberlain, The Sun rapportant que le club londonien souhaitait faire signer au milieu de terrain un contrat de prêt initial de six mois en vue d’un transfert permanent.

Arteta connaît bien sûr très bien Oxlade-Chamberlain depuis qu’ils ont joué ensemble à Arsenal, et ses commentaires précédents sur le milieu de terrain vous disent tout ce que vous devez savoir sur sa note.

Qu’est-ce qui a été dit?

Arteta s’adressait au site officiel d’Arsenal en 2015 lorsqu’il a qualifié Oxlade-Chamberlain de l’un des meilleurs talents qu’il ait jamais vu.

« [The goal was] incroyable, mais Alex peut le faire chaque semaine s’il le veut », a déclaré Arteta à Arsenal Player. «C’est un joueur formidable, l’un des meilleurs talents que j’ai vu, et il a le monde ouvert pour ce qu’il veut faire. C’est à lui de décider », a déclaré Arteta.

Photo de Lewis Storey/.

Des éloges

C’est un éloge absolument énorme de la part d’Arteta.

L’Espagnol a joué aux côtés de Mesut Ozil, Alexis Sanchez et Santi Cazorla à Arsenal, donc pour lui, appeler le Buffle l’un des meilleurs qu’il ait jamais vu montre à quel point il l’adore.

Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’Arsenal veut qu’Oxlade-Chamberlain revienne en janvier, et cela ne nous choquerait pas si Arteta réussissait à tirer le meilleur parti de son ancien coéquipier s’il devait retourner dans le nord de Londres.

Photo de Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via .

