Arteta affirme que la star d’Arsenal a l’air d’un « joueur différent »; donne le verdict Tavares contre Tierney

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a décrit ce qui a fait de la résurgence d’Ainsley Maitland-Niles un « joueur différent », et a rendu son verdict sur la bataille de l’équipe Nuno Tavares contre Kieran Tierney.

Arsenal a prolongé son invincibilité en championnat à neuf matches après avoir remporté une courte victoire 1-0 sur Watford. Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu ouvrir le score en première mi-temps, mais a vu son effort sauvé par Ben Foster.

Les Gunners s’en tiennent à leur tâche, cependant, et sortent de l’impasse grâce à Emile Smith Rowe avant l’heure de jeu.

Arsenal est resté l’équipe dominante pendant une grande partie du match, et un carton rouge tardif de Juraj Kucka n’a pas fait grand-chose pour aider les petits espoirs d’une riposte à Watford.

RAPPORT DE MATCH: Smith Rowe frappe Watford alors qu’Arsenal se renforce dans le top quatre

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, le patron de Watford, Claudio Ranieri, a été interrogé sur l’agitation entourant la grève de Smith Rowe.

Ranieri a déclaré (via Football London): « Nous avons sorti le ballon et tout le monde s’attendait à ce que les joueurs d’Arsenal rendent le ballon. Sissoko et Rose ont dit de nous donner le ballon, nous avons retiré le ballon car il y avait un joueur blessé.

« Après cela, c’était très étrange. Sarr a pris le ballon et à mon avis il y a eu une grosse faute puis plus rien et puis ils ont marqué un but. Très étrange. C’est bon, c’est le football et je suis très satisfait de notre performance.

En réponse aux commentaires de Ranieri, Arteta a déclaré : « Je dois défendre mes joueurs, mon équipe et mon club. Nous sommes tous les plus honnêtes. Même à certaines étapes, nous sommes naïfs. S’il se sentait comme ça, je m’excuse, mais il n’y avait aucune intention.

À propos d’Ainsley Maitland-Niles qui a suppléé au milieu de terrain Thomas Partey, blessé, l’Espagnol a déclaré : « Je pense qu’il est un joueur différent en termes d’engagement d’urgence, de clarté de jeu et d’engagement. »

« Voyons ce qui se passe avec Tommy [Partey]. Il a une blessure, une blessure musculaire, voyons comment ça évolue.

Sur la décision de rester avec Nuno Tavares devant Kieran Tierney, Arteta a ajouté : « Eh bien, Nuno joue parce qu’il mérite de jouer.

« Il a été exceptionnel depuis qu’on lui en a donné l’opportunité, mais je ne peux rien dire de différent avec Kieran. C’est ce dont on a besoin. Deux joueurs de haut niveau qui élèvent le niveau dans la position.

« Kieran va aller avec l’Ecosse. Il s’entraînait à l’intérieur du stade aujourd’hui et il sera disponible.

Smith Rowe réagit au camouflet de l’Angleterre

Le vainqueur du match d’Arsenal, Smith Rowe, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « C’était un match difficile pour nous aujourd’hui. Watford est une équipe solide. Heureux d’avoir obtenu les trois points.

« Je suis content [to score] J’ai pratiqué pendant l’entraînement. C’est vraiment spécial et le faire à la maison et devant nos fans, c’est encore mieux.

«Nous avons travaillé très dur, très important, nous avons obtenu trois points aujourd’hui.

« Je pense que nous avons toujours cru en nous-mêmes et en nous-mêmes. Il s’agissait juste de former une équipe et nous sommes une telle famille.

Sur son camouflet de l’équipe senior anglaise malgré sa superbe forme, Smith Rowe a conclu: « Il est important que je garde la tête baissée et en travaillant dur, je suis heureux pour qui je suis appelé. »

