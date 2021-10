Arteta affirme qu’un joueur d’Arsenal à 25 millions de livres sterling ne peut même pas courir pour le moment

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Mikel Arteta a admis qu’il ne savait pas quand Kieran Tierney serait de retour pour Arsenal.

L’international écossais n’a pas joué pour les Gunners depuis près de deux semaines.

Tierney s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 contre Crystal Palace à l’Emirates Stadium le 18 octobre.

Il a raté la victoire d’Arsenal à Leicester City aujourd’hui et la victoire sur Aston Villa vendredi dernier.

Mais de manière inquiétante, Arteta affirme qu’il ne sait pas quand l’ancien défenseur du Celtic – une signature de 25 millions de livres sterling en 2019 – sera disponible, ajoutant qu’il ne peut même pas courir sans inconfort pour le moment.

Il a déclaré à Football London après la victoire des Foxes aujourd’hui : « Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe hier. Il ne se sentait pas bien, souffre toujours et avait du mal à courir.

« Nous devons l’aider autant que possible, le récupérer mais je ne sais pas quand ce sera. »

Nuno émergence

La doublure argentée ici pour Arteta est que cela permet à Nuno Tavares de continuer dans le premier XI d’Arsenal.

L’arrière gauche portugais était le joueur le moins cher à rejoindre les Londoniens du nord l’été dernier, n’étant arrivé de Benfica que pour 7 millions de livres sterling.

Mais les Gunners ont ici un véritable athlète électrisant et plus le Tierney est long, plus Tavares sera à l’aise dans ce rôle.

Ses débuts complets en Premier League ont eu lieu contre Villa la semaine dernière, mais il n’y avait aucun signe de rouille ou d’anxiété.

C’est un joueur de 21 ans confiant et les fans d’Arsenal sont de plus en plus excités par lui chaque semaine – et à juste titre.

