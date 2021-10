Arteta aime ce qu’il considère comme un raid d’Arsenal en janvier pour une star expérimentée

Mikel Arteta est un fan d’un international portugais et voudrait qu’Arsenal lance une offre pour lui dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le manager est impatient de renforcer son équipe en raison de leur forme indifférente en Premier League. Ils ont battu leurs rivaux du nord de Londres Tottenham vers la fin septembre avant d’être tenus à un match nul frustrant par Brighton.

Ils ont arraché un point contre Crystal Palace lors de leur prochain match grâce à un but d’Alexandre Lacazette dans le temps additionnel. Leur dernière sortie s’est terminée par un Victoire à domicile 3-1 contre Aston Villa.

Le jeune talent Emile Smith Rowe a joué le rôle principal, inscrivant un but et une passe décisive aux Emirats. Plus de performances comme celle-là seront nécessaires si Arsenal veut revenir en Europe.

Arteta sait qu’il a besoin de plus de leaders dans son équipe s’ils veulent encore s’améliorer. Les goûts de Pierre-Emerick Aubameyang et Lacazette sont influents, bien que plus d’hommes comme eux soient nécessaires.

Cette exigence pourrait voir les Gunners se tourner vers un milieu de terrain portugais très respecté en janvier. Goal, citant des articles de la presse espagnole, affirme qu’Arsenal s’intéresse à William Carvalho.

Le joueur de 29 ans opère généralement dans une capacité défensive, aidant à briser les attaques de l’opposition. Il a réalisé 69 sélections pour l’équipe nationale du Portugal et apparaît régulièrement aux côtés de Cristiano Ronaldo.

Arteta veut soi-disant amener le joueur pour la seconde moitié de la campagne. Il a du mal à tirer le meilleur parti de 45 millions de livres sterling en signant Thomas Partey au centre du terrain, même si le Ghanéen a marqué contre Villa.

L’Espagnol est également privé de la star influente Granit Xhaka en raison d’un problème au genou. L’international suisse devrait revenir fin décembre.

Cependant, il peut être difficile pour Arsenal d’éloigner Carvalho de son club actuel. Le joueur est devenu une partie intégrante du Real Betis au cours des deux dernières saisons.

Il a déjà joué sept fois en Liga cette saison et a joué lors de la victoire de la Ligue Europa contre le Celtic.

Conte, Zidane, Ten Hag : qui remplacera Solskjaer s’il est limogé à Man Utd ?

L’objectif d’Arsenal selon les rumeurs « vaut de l’argent »

Pendant ce temps, le spécialiste Steve McManaman a exhorté les Gunners à envisager de re-signer Alex Oxlade-Chamberlain.

L’Anglais a passé six ans à Arsenal avant de rejoindre Liverpool pour 35 millions de livres sterling en 2017. Des rapports suggèrent qu’il pourrait retourner dans le nord de Londres après avoir chuté dans la hiérarchie à Anfield.

Interrogé sur les liens de transfert, McManaman a déclaré à football.london: «Je pense qu’Alex Oxlade-Chamberlain vaut facilement l’argent.

«Il a eu cette grave blessure pour Liverpool il y a quelques années contre la Roma et il a été absent pendant longtemps. Mais parfois cela arrive. Depuis, il est en pleine forme. Il est venu contre Watford et a joué.

Oxlade-Chamberlain a fait 198 apparitions pour Arsenal toutes compétitions confondues, marquant 20 buts. Il a aidé le club à remporter trois FA Cups et trois Community Shields.

LIRE LA SUITE: Arteta prend la « décision finale » de mettre fin à deux carrières à Arsenal; trois autres pourraient suivre