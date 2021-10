Arteta cède enfin et permettra à la malheureuse star de jouer sa position favorite

in

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, est enfin prêt à utiliser Ainsley Maitland-Niles dans sa position de milieu de terrain central préférée à la suite de la blessure subie par Granit Xhaka dans le derby du nord de Londres.

L’international suisse manquer les trois prochains mois de la campagne après avoir subi une blessure aux ligaments du genou lorsque l’ailier des Spurs Lucas Moura est entré en collision avec sa jambe en seconde période lors de l’impressionnante victoire 3-1 de dimanche dernier.

Artilleurs la star Xhaka a connu un début misérable pour la nouvelle campagne. Il a été testé positif au Covid-19, a vu rouge et a dû purger une suspension de trois matches et maintenant son coup de blessure.

Mais la situation malheureuse du joueur de 29 ans pourrait permettre Maitland-Niles pour enfin briller dans sa position favorite.

Arteta n’a pas beaucoup de numéros au niveau central, avec seulement Thomas Partey, Albert Sambi Lokonga et Mohamed Elneny à appeler. Cela étant, Arteta admet que Maitland-Niles pourrait maintenant avoir une chance d’impressionner.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point c’était un coup dur de perdre Xhaka, Arteta a répondu : « C’est une grosse, grosse perte et nous allons le perdre pendant un certain temps.

« Nous essaierons de le garder le plus près possible de l’équipe. Il évoluera et se développera dans d’autres domaines.

« C’est la première grosse blessure qu’il a. Nous sommes là pour l’aider et je suis sûr que nous trouverons d’autres moyens de contourner l’équipe car nous avons d’autres très bons joueurs qui interviendront et feront le travail.

Arteta accède à ses options de milieu de terrain

Lorsqu’on lui a demandé si Maitland-Niles pouvait être l’une d’entre elles, Arteta a répondu : « Ainsley est certainement l’une des options.

« Nous l’avons beaucoup utilisé depuis le début de la saison. Il va très bien et je suis content de ce que j’ai vu de lui.

Maitland-Niles a brillé en prêtant au milieu de terrain à West Brom la saison dernière. Cependant, Arteta l’a largement utilisé principalement comme joueur utilitaire à l’arrière.

Parlant de son désir de jouer au milieu de terrain, Maitland-Niles a déclaré plus tôt cette année : « Je veux jouer au centre du terrain parce que je me sens à l’aise là-bas et il y a beaucoup de choses que je peux apporter en jouant au milieu.

“Vous pouvez contrôler le jeu à partir de là et je pense que mes attributs m’aident à le faire.”

