Arteta continue de susciter des doutes

in

19/07/2021 à 19:17 CEST

Arnau montserrat

Les temps ne sont pas faciles à l’Emirates Stadium. Des joies intermittentes, des projets passionnants en début de saison et qui se terminent par des déceptions en mai. Le départ de Wenger, si demandé par le fan ‘gunner’ à son époque, n’a pas été un grand coup de pouce pour Arsenal qui n’a plus remporté la Premier League depuis la saison 2003-2004. Celui des “invincibles”. Sans perdre un seul match et avec Henry au sommet de sa forme en tête.

Mikel Arteta a hérité de l’équipe le 22 décembre 2019. Quelques mois avant la pandémie. Il semblait qu’Arsenal prenait une autre couleur, un autre rythme, un autre style de jeu inspiré de Pep Guardiola. L’entraîneur de Saint-Sébastien a atterri après avoir été le deuxième de Santpedor. Quelque chose avait appris. Il a remporté la FACup, il a également remporté le Community Shield la saison dernière mais l’année s’est terminée dans la torture. En dehors de toute compétition européenne, ni à la Conference League, et éliminé par Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa.

Renforts de défense

L’un des trous noirs d’Arsenal est en défense et c’est pourquoi Arteta a concentré ses renforts sur l’arrière. Nuno Tavares de Benfica est arrivé et ce n’est qu’une question de jours ou d’heures pour l’arrivée de Ben White, défenseur central de Brighton pour qui ils débourseront un peu plus de 50 millions d’euros. Siège international avec un grand avenir. Aujourd’hui, ils ont également annoncé l’arrivée de Lokonga. Milieu défensif qui a aussi la vertu de jouer en pivot. Idéal pour le 4-2-3-1 avec lequel évolue le coach espagnol. 17 ‘kilos’ à Anderlecht ont payé.

La pré-saison…

Ce n’est pas être idéal. Ils traînent la tendance de l’année dernière. Défaite impardonnable à ses débuts contre Hibernian. 2-1 avec des erreurs enfantines. Surtout, le chant du gardien U21. Pour couronner le tout, faites match nul contre les Rangers. Viennent maintenant l’Inter, Chelsea et Tottenham…