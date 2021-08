Arteta déclare ce qui “manquait” à Arsenal; déplore la décision “autorisée dans le Prem”

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis avec inquiétude que son équipe manquait de “présence” en défense et a exprimé sa frustration face à une faute non accordée lors du deuxième but de Brentford.

Arsenal ont reçu un coup dur plus tôt dans la journée avec la nouvelle que ni Alexandre Lacazette ni Pierre-Emerick Aubameyang ne feraient les onze par la maladie. Mais sur la preuve de la performance de Brentford ce soir, aucune de leurs inclusions n’aurait fait beaucoup de différence.

Rugissé par le soutien à domicile, un Brentford dynamique et implacable a bousculé et harcelé Arsenal et était une bonne valeur pour son avance à la mi-temps.

Arsenal s’est considérablement amélioré après la pause avec Emile Smith Rowe qui s’est remarquablement démarqué. Mais leurs faiblesses défensives de marque ont été brutalement exposées lors d’une longue remise en jeu.

S’adressant à BBC Sport après le match, Arteta dit : « Je suis déçu. Nous avons commencé la saison contre un bon adversaire.

« Je ne pense pas que nous méritions quelque chose de différent. Ils ont marqué sur une longue remise en jeu et nous n’avions pas assez de présence dans la surface.

Lorsqu’on lui a demandé si le deuxième des Bees aurait dû être écarté pour une faute sur Bernd Leno, l’Espagnol a répondu : « C’est autorisé en Premier League. Il ne peut pas bouger. Je ne peux pas le changer maintenant.

« Le premier but leur a donné un peu d’espoir. Nous voulions mieux jouer en seconde période mais nous avons besoin de beaucoup plus de tirs cadrés, puis nous avons encaissé sur coup franc.

«Beaucoup de jeunes garçons faisaient tout ce qu’ils pouvaient. Pour certains d’entre eux, c’était la première expérience en championnat, cela en dit long.

Sur les manques de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette : « Je ne peux pas changer ça. On le savait avant le match. Je ne sais pas [if they’ll be available for the next game]. “

“Ce que je peux contrôler et aider, j’y mettrai tout mon enthousiasme et mon travail.”

