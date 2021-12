Arteta demande que les joueurs soient entendus avant la vague de Covid-19 en Premier

22/12/2021 à 19:47 CET

La Première ligue a ignoré le demandes d’arrêt de la compétition pendant quelques semainess pour empêcher la vague de cas de Covid-19 qui traque la ligue anglaise de continuer à se propager. La crise sanitaire est arrivée à des dates clés où sont célébrés Noël et le lendemain de Noël.

Les footballeurs ont déjà montré leur inquiétude et leur malaise concernant le manque d’attention de la Premier League lorsqu’il s’agit de prendre en compte leurs demandes. Sans aller plus loin, Jordan Henderson se demandait si l’état de santé des footballeurs était pris au sérieux quand il a été annoncé que toutes les dates des matchs de Noël de la Premier League seraient conservées.

Prendre soin des joueurs afin de ne pas endommager le produit

Le dernier à s’être joint à ces demandes a été l’entraîneur du Arsenal, Mikel Arteta, qui a demandé que ce que les joueurs demandent soit écouté et pris en compte : « Nous devons les écouter. Il y a deux protagonistes dans cette affaire : les joueurs et les fans. Sans les joueurs, nous ne pouvons rien faire. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour continuer à jouer et maintenir ce championnat au plus haut niveau. Il faut y faire attention pour ne pas abîmer un produit d’un si haut niveau ».

L’Espagnol n’est pas le premier entraîneur à demander la suspension des matches et que l’avis des footballeurs soit pris en compte, Thomas Tuchel a déjà demandé le report des matchs en raison des épidémies de coronavirus. Face au refus, l’Allemand a prévenu qu’il jouerait le match de Carabao Cup avec une équipe pleine de jeunes atypiques : « Nous pouvons donner la priorité à la santé et ne pas prendre de risques avec certains de nos joueurs. »