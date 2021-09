Arteta donne son feu vert au choc Les pourparlers d’Arsenal avec le rejet de Tottenham

Au fur et à mesure des fenêtres de transfert, nous n’allons certainement pas oublier celle-ci de sitôt. Lionel Messi a déménagé au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United et Jack Grealish est devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps par Manchester City. Gabby a rendu son verdict sur […] More