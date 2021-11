Arteta envoie un rappel sur les chances de sortie du duo d’Arsenal; confirme le double doute

Mikel Arteta a été très clair avec ses messages sur l’avenir d’une paire d’Arsenal qui sera en fin de contrat à la fin de la saison.

La forme d’Arsenal sur le terrain a été bonne ces dernières semaines, mais il y a un certain nombre de problèmes à résoudre. Ils ont des inquiétudes au sujet de quelques joueurs qui terminent leurs contrats.

Le principal sujet de conversation a été l’attaquant Alexandre Lacazette. Avec le club depuis 2017, l’ancien leader lyonnais a inscrit 68 buts dans sa carrière à Arsenal.

Mais il y a eu de sérieux doutes quant à la prolongation de son séjour au-delà de cette saison. Les deux parties ont leurs propres préoccupations concernant le fait de continuer ensemble.

Arsenal peut se méfier d’offrir des conditions importantes à un joueur dans la trentaine après avoir fait de même avec Pierre-Emerick Aubameyang en 2020 et vu peu de récompense depuis.

Du point de vue de Lacazette, il veut passer les dernières années de sa carrière à concourir pour d’autres honneurs majeurs.

Par conséquent, il y a eu beaucoup de spéculations sur son départ du club, soit à la fin de son contrat en été, soit pour un prix réduit en janvier.

S’adressant aux médias en vue du retour d’Arsenal contre Liverpool, Arteta a été interrogé sur la situation de Lacazette. Mais le manager a insisté sur le fait que le Français ne sera pas en discussion avant la fin de la saison.

Il a dit : « Je ne sais pas qu’il y a tant de choses. Ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment content de ce que fait Laca.

« Nous n’allons pas parler de tout cela avant la fin de la saison. »

De même, le milieu de terrain Mohamed Elneny est également en fin de contrat à la fin de la saison. Il était un habitué l’année dernière mais n’a pas beaucoup joué du tout cette fois-ci.

Il a même été question de son déménagement en Turquie en septembre lorsque la fenêtre de transfert de ce pays est restée ouverte. Cela semble toujours sa prochaine destination la plus probable, même s’il devra attendre encore un peu.

Pour l’instant, il reste à la disposition d’Arteta et le manager a confirmé son opinion positive sur les restes égyptiens.

Arteta a ajouté: «Encore une fois, je ne peux pas entrer dans cela. Je suis vraiment content de Mo. Je ne parlerai pas du destin individuel des joueurs car ce n’est pas le moment de le faire.

Arteta fournit des mises à jour à Aubameyang et Partey

Dans un avenir plus immédiat, Arteta se concentrera sur les matches qui attendent Arsenal. La prochaine étape est un voyage à Anfield pour affronter Liverpool samedi soir.

Arsenal devra peut-être naviguer dans le jeu sans deux joueurs clés après qu’Arteta ait fourni des mises à jour sur certains doutes.

Le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang est rentré tôt du devoir international, laissant Arteta avec une situation à évaluer.

Il a dit : « Non, ce n’était pas prévu à l’avance. Nous devions l’évaluer et voir comment il allait et prendre des décisions. Nous avons beaucoup de joueurs qui ont connu différents problèmes de jeu.

« Voyons comment va tout le monde. Nous devons les voir aujourd’hui avant d’évaluer et de voir comment tout le monde va. »

Un autre doute concerne Thomas Partey, qui n’a pas pu jouer pour le Ghana pendant la pause.

Arteta a expliqué : « Il ne pouvait pas jouer pour l’équipe nationale. Il a vraiment essayé de le faire et a poussé pour celui-là, mais ce n’était pas suffisant.

« Encore une fois, c’est quelque chose que nous devons évaluer car jusqu’à aujourd’hui, il n’en a pas fait assez. »

LIRE LA SUITE: Smith Rowe justifie la décision risquée d’Arsenal ; la paire vaut désormais «au moins 100 millions de livres sterling»