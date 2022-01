Arteta est clair sur la réflexion sur le transfert, alors qu’Arsenal marche sur le gaz pour l’exécution des terres

Arsenal intensifie ses efforts pour débarquer le milieu de terrain instable du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum, selon un rapport.

Wijnaldum a connu des moments difficiles dans la capitale française après son transfert gratuit l’été dernier. Il n’a fait que 10 départs en Ligue 1 et n’a pas réussi à convaincre Mauricio Pochettino qu’il devrait être un titulaire régulier. Il a cependant commencé les trois derniers matchs à divers postes de l’aile gauche à l’aile droite, ainsi que son rôle de milieu de terrain central préféré.

Maintenant, Arsenal fait valoir ses revendications pour ramener l’international néerlandais en Angleterre. Fichajes rapporte qu’il y a de fortes chances que Wijnaldum revienne ce mois-ci et qu’ils aient les Gunners devant Newcastle dans la course.

Arsenal a pour objectif de faire atterrir le joueur de 31 ans pour partager la responsabilité du « rôle de double pivot » avec Thomas Partey. Partey est actuellement à la Coupe d’Afrique des nations avec Mohamed Elneny et cela a laissé Mikel Arteta léger au milieu de terrain.

Le milieu de terrain d’Arsenal lors de la défaite de dimanche en FA Cup à Nottingham Forest était composé de Charlie Patino, 18 m et Sambi Lokonga qui n’avait pas commencé un match depuis fin novembre.

Arteta était également sans Granit Xhaka et Folarin Balogun en raison de Covid-19 tandis qu’Emile Smith Rowe était également blessé. Et l’Espagnol sait qu’il doit s’ajouter à l’équipe en janvier.

« Je pense qu’il est clair où nous devons nous renforcer, mais pour le moment, c’est ce que nous avons et ce que nous avons, nous devons jouer », a déclaré Arteta après la défaite de City Ground.

«Je veux essayer de tirer le meilleur parti des joueurs que nous avons. Nous avons ce que nous avons (disponible) et nous savons que nous avons des problèmes dans de nombreuses positions différentes.

«Mais nous essayons de former l’équipe la plus compétitive possible pour essayer de gagner et ce n’était pas assez bon.

« Nous avons les joueurs pour faire mieux que ce qu’ils ont fait et nous avons le niveau pour les battre si nous sommes à notre maximum et nous n’avions pas cela. »

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

La signature de Wijnaldum serait « incroyable »

Un transfert permanent pour l’ancien homme de Liverpool coûterait entre 15 et 20 millions d’euros, selon la source. On ne sait pas si Arsenal envisage cela ou une option de prêt, mais Wijnaldum est «mécontent» à Paris.

En fait, en octobre, le joueur a déclaré : «Je ne suis pas complètement heureux. La situation n’est pas ce que je voulais.

Selon FourFourTwo, la préférence des Gunners est une offre de prêt pour Wijnaldum.

Et Ian Wright pense qu’il serait une superbe signature pour Arsenal.

« J’ai vu le nom de Wijnaldum. Ce serait génial. Une signature de prêt du PSG », a déclaré Wright à Premier League Productions (via Football London).

« Quelqu’un comme ça au milieu de terrain. De cette expérience. Il est un vainqueur de Premier League. Juste pour aider avec les jeunes et un Sambi Lokonga juste pour que ça continue.

LIRE LA SUITE: Ben White explique pourquoi Arsenal n’a pas besoin de signer l’objectif de Tottenham