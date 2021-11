Arteta et Arsenal subissent une « embarras » dans la poursuite des étoiles alors que les appels sont « ignorés »

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait subi un coup dur dans sa tentative de décrocher un meilleur buteur l’été prochain.

L’Espagnol peut actuellement s’appuyer sur le skipper Pierre-Emerick Aubameyang et le Français Alexandre Lacazette en attaque. Mais Aubameyang a maintenant 32 ans et entame les dernières années de sa carrière, tandis que Lacazette est en fin de contrat en juin et pourrait passer à autre chose.

Newcastle et West Ham surveillent la situation du joueur de 30 ans et pourraient lui offrir un transfert gratuit, ce qui serait une excellente affaire.

Les Gunners doivent régler leur situation d’attaquant l’été prochain. Un certain nombre de joueurs ont été liés, comme l’international suédois Alexander Isak.

Il a récemment mis Arsenal en alerte en révélant son rêve de jouer en Angleterre. L’homme de la Real Sociedad a une clause libératoire de 90 millions d’euros dans son contrat mais pourrait être disponible pour seulement 34 millions de livres sterling. Liverpool est prêt à rivaliser avec Arteta pour la signature du joueur.

La priorité absolue d’Arsenal serait Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Il a attiré l’attention des éclaireurs en affichant des numéros de niveau Erling Haaland en Serie A. Il compte déjà dix buts en seulement 13 matches pour la campagne en cours.

CaughtOffside, citant des articles de la presse italienne, fait le point sur la chasse d’Arsenal à Vlahovic. Ils écrivent que cela a pris une tournure «embarrassante».

Les responsables du club ont récemment tenté de contacter l’entourage du Serbe mais n’ont eu aucune réponse. Vlahovic et son équipe n’envisageront même pas de discuter d’un déménagement à l’Emirates Stadium.

Les représentants du joueur veulent qu’il obtienne une grosse somme d’argent dans une grande équipe de la Ligue des champions. Liverpool, Man City et la Juventus espèrent tous le décrocher.

Vlahovic a récemment accéléré le processus en rejetant l’offre d’un nouveau contrat avec la Fiorentina. Son contrat actuel expire en 2023, ce qui signifie qu’ils doivent vendre l’année prochaine ou risquer de perdre le joueur de 21 ans gratuitement.

Une position de Vlahovic similaire à celle d’un autre objectif d’Arsenal

Lorenzo Insigne, cible d’Arsenal est du même avis que Vlahovic, selon le journaliste italien Antonio Giordana. Il a récemment déclaré : « Si je m’éloigne de Naples, je ne le fais que pour une très haute gamme, et Arsenal et Tottenham n’en font pas partie.

« Sommes-nous vraiment sûrs que la bonne offre viendrait de ces équipes ? Avez-vous besoin d’Insigne ?

« Et est-on sûr que Lorenzo reviendrait dans le jeu à l’étranger, à 31 ans, pour apprendre une nouvelle langue et être ‘Insigne parmi d’autres’ ? »

Insigne a déjà inscrit quatre buts et trois passes décisives en championnat cette saison, en plus d’un but en Ligue Europa. Il était un joueur important pour l’équipe de Roberto Mancini lorsque l’Italie a remporté l’Euro plus tôt cette année.

