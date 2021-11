Arteta explique le facteur clé qui a conduit à la victoire d’Arsenal; fait l’éloge de la jeune star

Mikel Arteta a expliqué pourquoi Arsenal avait si bien réussi contre Newcastle d’Eddie Howe aux Emirats.

Arteta cherchait une réponse après la défaite 4-0 des Gunners contre Liverpool la dernière fois, et il en a obtenu une. Arsenal a gagné 2-0 pour porter le score à 23 points en 13 matchs de Premier League.

L’équipe d’Arteta s’est heurtée à une équipe de Newcastle robuste et compacte, qui était conçue pour contenir l’équipe locale. Mais Arsenal a pris l’avantage à la 56e minute grâce à Bukayo Saka.

L’ailier s’est associé à un autre diplômé de l’académie, Emile Smith Rowe. Albert Sambi Lokonga a également été impliqué alors qu’Arsenal a coupé la défense de Newcastle, permettant à Saka de rentrer le ballon à la maison.

L’attaquant brésilien Gabriel Martinelli fait 2-0 avec 66 minutes écoulées. La signature de l’été Takehiro Tomiyasu a envoyé une balle dans la surface, qui a été brillamment lancée dans le filet par Martinelli.

Après le match, Arteta a déclaré à BBC Sport : « Je suis content des points après avoir perdu [to Liverpool]. Il faut gagner tout de suite. Dans l’ensemble je suis content.

« Le mot était que nous devions être patients. Il fallait jouer avec urgence et rythme. C’est ce que nous avons fait en seconde période. On a trouvé des espaces et c’est comme ça qu’on a marqué les buts.

«Quand vous avez des chances, vous devez les mettre dans le filet. En première mi-temps, nous avons tiré de toutes les distances sans sang-froid.

À propos de la blessure de Bukayo Saka en seconde période, il a déclaré : « Il n’était pas à l’aise. Il a ressenti quelque chose.

Interrogé sur le but de Martinelli, l’ancien milieu de terrain a poursuivi : « Le mouvement, la passe de Tomi est super. C’est vraiment difficile de garder le ballon vers le bas quand il vole au-dessus de votre tête, mais c’est ce qu’il peut faire.

Arsenal a dû être «patient» – Saka

Le buteur Saka a déclaré : « Nous avons dû être patients. Ils ont très bien défendu et nous ont rendu la tâche difficile en première mi-temps. Le patron nous a dit à la mi-temps : « ne les laissez pas nous frustrer », et nous avons écouté cela.

« Nous avons marqué des buts et je pense que nous aurions pu en avoir plus à la fin. »

L’analyste : Newcastle devrait gagner des points sous Howe mais pour les réservations plutôt que pour les victoires

Sur son but : « C’était une belle passe. Je suis passé à gauche et nous avons joué quelques passes, je me suis retrouvé et je suis juste allé au but.

Le prochain match d’Arsenal sera contre Man Utd jeudi soir. Newcastle, quant à lui, accueillera Norwich mardi à 19h30.

