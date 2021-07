Arteta explique pourquoi Ben White est parfait alors que le transfert d’Arsenal est terminé

in

Ben White a été officiellement confirmé en tant que nouveau joueur d’Arsenal après avoir terminé son transfert de Brighton, un autre club de Premier League.

Arsenal a conclu un accord avec Brighton plus tôt ce mois-ci pour signer White après une première saison pleine prometteuse en Premier League. L’ancien prêteur de Leeds United a obtenu une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 grâce à ses performances. Maintenant, une autre grande étape attend le joueur de 23 ans.

White a subi un examen médical mercredi et a maintenant mis la touche finale au déménagement.

Arsenal, qui s’est vu refuser quelques offres pour White avant de décrocher l’or, a payé 50 millions de livres sterling pour ses services. Ils l’ont lié à un contrat à long terme.

White, qui portera le maillot numéro quatre pour Arsenal, devient leur troisième recrue de l’été après Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga.

Le renforcement de la défense était une priorité pour les Gunners et ils ont maintenant atteint leur objectif principal pour cette tâche.

Le manager Mikel Arteta a déclaré sur le site officiel d’Arsenal : « Ben était une cible de choix pour nous et c’est formidable que nous ayons terminé sa signature.

« Ben a fait ses études avec deux très bons clubs, Brighton et Leeds, ces dernières saisons. Il a bien profité de deux très bonnes formations d’entraîneur et a montré à la fois avec Brighton et en prêt avec Leeds quel grand talent il est.

« Ben est un défenseur intelligent qui est très à l’aise avec le ballon à ses pieds et son style nous correspond parfaitement. Et bien sûr, il est encore jeune, donc son âge et son profil correspondent à ce que nous construisons ici.

« Nous attendons tous avec impatience que Ben soit au centre de nos futurs plans à long terme. »

White a rejoint Brighton en provenance de Southampton à l’âge de 16 ans et a ensuite passé des périodes de prêt avec le comté de Newport et Peterborough United, avant son année cruciale à Leeds et son retour réussi sur la côte sud.

Il a désormais la chance de jouer pour l’un des plus grands clubs du pays, même s’ils ne proposent pas de football européen cette année.

Arsenal espère que son ajout pourra les aider à retrouver leur place.

Le directeur technique Edu a ajouté : « Ben a été une cible clé cet été. Il a tellement de qualités qui nous rendent si excités qu’il nous rejoigne.

« Ben est un jeune joueur anglais avec un grand avenir. Il est très fort défensivement, bon sur le ballon avec une grande portée de passe. Nous sommes ravis que Ben ait signé et nous avons hâte qu’il grandisse avec nous.

Brighton fait ses adieux à White

White quitte Brighton pour une vente record de club, après avoir fait 41 apparitions pour leur première équipe. Tous sauf deux d’entre eux sont venus la saison dernière.

Bien qu’il ne soit un habitué qu’une saison, il laissera un vide dans la ligne de fond de Brighton qui sera difficile à combler.

L’entraîneur-chef Graham Potter a déclaré sur le site Web du club de Brighton : « Ben a parcouru un chemin incroyable en peu de temps, mais nous avons estimé qu’il avait tous les attributs pour réaliser ce qu’il a fait au cours des dernières années.

«Des périodes de prêt avec Newport, Peterborough et Leeds jusqu’à sa première saison en Premier League avec nous la saison dernière, Ben s’est acquitté avec un grand professionnel à chaque étape du processus.

«Nous sommes incroyablement fiers de lui et de ce qu’il a accompli, et tout le mérite revient à notre académie, qui a joué un rôle si important dans le développement de Ben depuis son plus jeune âge.

« Au nom de tout le monde à l’Albion, je tiens à le remercier pour sa contribution au club. Il a été un plaisir de travailler avec lui depuis mon arrivée ici et je lui souhaite bonne chance pour l’avenir.

