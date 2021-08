Arteta fait l’éloge de la star unique d’Arsenal et de son coéquipier confiant après la victoire de la Coupe EFL

in

Mikel Arteta a salué la personnalité du débutant Aaron Ramsdale et les traits uniques d’une autre star d’Arsenal après leur retour sur la bonne voie avec une victoire 6-0 sur West Brom au deuxième tour de la Coupe Carabao.

La pression s’est accentuée sur Arteta au cours des premières semaines de la saison, mais il a aidé Arsenal à faire un pas dans la bonne direction avec une victoire convaincante en coupe. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un triplé dans et autour des buts de Nicolas Pepe, Bukayo Saka et Alexandre Lacazette.

C’était 3-0 à la mi-temps grâce au premier match d’Aubameyang à la 17e minute et à d’autres buts du capitaine et de Pepe juste avant la pause.

Arsenal est resté en contrôle par la suite, Saka en faisant quatre après une course éclatante. Aubameyang s’est enroulé dans son but du triplé au-delà de l’heure de jeu avant que Lacazette ne marque son retour à l’action avec une arrivée à bout portant.

S’il y a encore du travail à faire pour Arsenal en Premier League, ce résultat aura contribué à leur confiance.

En effet, Arteta a déclaré à Sky Sports : « C’était vraiment bien. C’est un endroit difficile à venir.

“Marquer six loin du but et garder sa cage inviolée, très heureux.

“L’attitude de l’équipe depuis le début [was good]. Nous avons été déçus de ne pas gagner les deux matches de championnat.

«Quand vous perdez, le plus important est de gagner le prochain match pour avoir de la confiance. Nous avons marqué de bons buts. »

Il y a eu les premières apparitions de la saison d’Arsenal pour Martin Odegaard et Ramsdale après l’ancien retour au club suite à son prêt du Real Madrid et de ce dernier rejoint de Sheffield United dans le but.

Arteta a aimé ce qu’il a vu après avoir expliqué pourquoi il les voulait tellement.

Il a dit : « Très bien, tous les deux. Martin nous donne quelque chose de différent que nous n’avons avec aucun autre joueur.

“Aaron avait l’air très à l’aise. C’est une grande personnalité.

Arteta confirme les plans de sortie des joueurs

Bien que ces deux affaires aient apaisé Arteta, il reste à voir ce qui se passera d’autre avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août.

Arsenal devra peut-être réduire davantage son équipe avec quelques sorties de joueurs, ce qu’Arteta a pu confirmer.

Il a ajouté : « Je ne sais pas ce qui va se passer. Encore quelques jours. Certaines sorties sont prévues.

Ce qu’il sait qu’il se passera, cependant, c’est qu’Arsenal sera impliqué dans un match plus difficile à son retour en Premier League. La prochaine étape est un affrontement contre les champions, Manchester City.

L’ancien entraîneur de City Arteta a déclaré: “Nous savons que ce à quoi nous serons confrontés ce week-end sera un match différent.”

Au-delà, ils se tourneront vers les prochaines manches de cette compétition, dans l’espoir de courir en coupe. Le tirage au sort du troisième tour les a opposés à l’AFC Wimbledon de League One.

