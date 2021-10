Arteta fait une demande hivernale mais un énorme obstacle reste pour la cible d’Arsenal

Mikel Arteta aurait parlé au conseil d’administration d’Arsenal de la signature de l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri en janvier alors que le manager cherche à s’améliorer davantage de son côté.

Les Gunners ont dépensé beaucoup dans la fenêtre de transfert d’été, apportant six nouveaux joueurs. Défenseur Ben Blanc était leur acquisition la plus chère, les Londoniens du nord ayant payé 52,65 millions de livres sterling à Brighton. Milieu de terrain Martin Odegaard et Albert Sambi Lokonga est arrivé mais l’Espagnol n’a pas acheté d’attaquant à part entière.

Pierre-Emerick Aubameyang mène actuellement la ligne et a marqué cinq buts à ce jour en 2021-2022. Cependant, seuls deux d’entre eux sont venus en Premier League.

Et cela a été le principal problème d’Arsenal. L’équipe d’Emirates n’a décroché que cinq en sept sorties de haut niveau ce trimestre.

Ces buts sont venus de trois matchs, les charges d’Arteta faisant un blanc à quatre reprises. Il semble qu’il veuille faire quelque chose à ce sujet et qu’il veuille un nouvel attaquant dans la fenêtre d’hiver.

Arsenal est lié à l’international marocain depuis un certain temps. Mais ils ne sont pas le seul club anglais à avoir les yeux rivés sur l’ancien tueur à gages de Leganes.

West Ham ont été mentionnés à propos avec le joueur de 24 ans l’été dernier alors que David Moyes cherchait un nouvel attaquant. Séville a giflé un prix élevé de 38,5 millions de livres sterling sur l’Africain et on ne sait pas s’il sera autorisé à partir à la mi-saison.

En-Nesyri en demande

Arsenal a des doutes sur l’avenir d’Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah. Aubameyang a toujours l’œil pour le but mais ne peut pas continuer indéfiniment.

Par conséquent, un mouvement pour En-Nesyri logique. Il a marqué 18 buts en Liga la saison dernière et 24 toutes compétitions confondues pour Los Nervionenses.

Et le Fès a déjà frappé trois fois dans l’élite espagnole cette saison. Sans surprise, d’autres clubs surveillent également le tireur.

ABC Sevilla (via Sport Witness), suggère que les Gunners font partie des six clubs qui surveillent ses progrès. Le seul inconvénient pour toute personne intéressée est le fait qu’En-Nesyri semble heureux dans son environnement actuel.

Il a encore quatre ans de son contrat actuel à courir et on dit qu’il attend avec impatience une « saison passionnante et idéale ».

Le rapport ajoute qu’Arteta a déclaré au directeur général Vinai Venkatesham que l’ancien as de Malaga pourrait être la « référence de l’attaque des Gunners ». Et il semble qu’il soit heureux de débloquer les fonds pour conclure un accord.

Le plus gros obstacle semble être de convaincre le joueur de s’engager dans une carrière en Angleterre.

