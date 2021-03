Arteta flatte Odegaard

12/03/2021 à 16:37 CET

EFE

Mikel Arteta, entraîneur du Arsenal, a salué le travail de Martin Odegaard, auteur d’un but contre lui Olympiacos, et a souligné que son travail est très important pour l’équipe.

Le milieu de terrain norvégien, arrivé à l’hiver Real Madrid en prêt, il a disputé six des sept derniers matchs en tant que titulaire Arsenal et a marqué un bon but contre lui Olympiacos ce jeudi dans le Ligue Europa.

« Cela nous aide à comprendre les processus beaucoup plus rapidement. Cela nous aide en tant qu’équipe car cela donne beaucoup de continuité avec le ballon », a-t-il déclaré. Arteta. « Il est très intelligent pour trouver les espaces et attire de nombreux adversaires. Nous lui demandons aussi de marquer des buts, d’atteindre la surface. » « Aujourd’hui, il a marqué un but brillant et sa contribution a été très importante pour l’équipe », a déclaré l’entraîneur espagnol.