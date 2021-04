Arteta fournit une raison éloquente pour abandonner Aubameyang vs Slavia Prague ⋆ .

Pierre-Emerick Aubameyang a été laissé sur le banc jeudi soir (Photo: .)

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc pour le match aller du quart de finale de la Ligue Europa face au Slavia Prague jeudi, affirmant que son capitaine ne faisait pas partie du onze de départ le mieux équipé pour remporter le match.

Le joueur de 31 ans a entamé la défaite 3-0 contre Liverpool en Premier League ce week-end, une performance d’équipe dont Arteta était loin d’être satisfaite.

L’attaquant, qui a marqué 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, a par la suite été écarté pour la rencontre cruciale avec les Tchèques aux Emirats.

Arteta a suggéré qu’il ferait appel à l’ancien homme du Borussia Dortmund plus tard dans le match, mais qu’il ne faisait pas partie de la meilleure équipe à sa disposition pour choisir dès le début.

« Nous devions choisir la bonne équipe pour essayer de commencer le match de la meilleure façon possible », a déclaré Arteta à BT Sport.

Et avoir les options pour changer le jeu parce que l’Europe vous donne la possibilité de faire cinq sous-marins et c’est un gros problème.

« Nous voulions utiliser toute l’équipe de la meilleure façon possible. »

Plus: Arsenal FC



La légende d’Arsenal, Martin Keown, estime que c’était un message clair qu’il ne voit pas Aubameyang dans son meilleur XI pour le moment, et l’ancien défenseur est d’accord avec cette évaluation.

« Il pense qu’Aubameyang n’est pas assez bon pour être dans l’équipe en ce moment », a déclaré Keown sur BT Sport. «Je pense qu’il a raison, c’est un gros appel mais il faut le faire.

L’ancienne ailier d’Arsenal et d’Angleterre Karen Carney estime que c’est un développement inquiétant pour l’avenir d’Aubameyang sous Arteta.

«C’est inquiétant, dit-elle. « Mais compte tenu de la performance que nous avons vue ce week-end, il a dû faire des changements et Aubameyang en a été victime, avec quelques autres. »



