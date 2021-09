Arteta insiste sur le fait que “la porte est toujours ouverte” pour le retour de l’ancienne star d’Arsenal

in

Mikel Arteta a fait allusion à la possibilité que Jack Wilshere revienne s’entraîner avec Arsenal car il a déclaré que “les portes sont toujours ouvertes” pour le milieu de terrain.

Wilshere n’a pas pu trouver de nouveau club depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison dernière. L’international anglais de 29 ans a récemment passé un entraînement avec l’équipe de Serie B Como.

Wilshere a gravi les échelons à Arsenal et a fait 197 apparitions en équipe première entre 2008 et son départ une décennie plus tard.

Il a remporté deux FA Cups à l’Emirates Stadium, où il est également devenu un favori parmi les fans d’Arsenal.

Pendant son séjour avec les Gunners, il a joué aux côtés d’Arteta au milieu de terrain d’Arsène Wenger et l’actuel manager d’Arsenal a semblé offrir une invitation à son ancien coéquipier.

Lorsqu’on lui a demandé si Wilshere pouvait potentiellement s’entraîner dans sa base de London Colney, Arteta a répondu: “C’est quelqu’un avec qui j’ai partagé le vestiaire, qui est tellement aimé dans le club avec chaque personne ici et nos portes sont toujours ouvertes.”

Arsenal occupe la dernière place de la Premier League après avoir perdu ses trois premiers matches sans marquer.

Ils accueillent Norwich, de la même manière sans aucun point de leurs matches jusqu’à présent, à l’Emirates Stadium samedi et Arteta admet qu’il s’agit d’un premier match “à gagner” pour son équipe.

“C’est toujours (indispensable) à Arsenal et la pression est toujours là pour être aussi élevée que possible dans ce classement”, a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin de la première victoire, nous allons jouer devant nos fans après un début décevant. C’est donc à nous de fournir tout ce que nous avons en termes de performances pour obtenir le résultat que nous voulons à la fin.

Ayant dépensé plus que n’importe lequel de ses rivaux de Premier League pendant la fenêtre de transfert, Arteta devrait désormais pouvoir faire appel à la plupart de ses stars de la première équipe contre les Canaries.

Une série de tests Covid positifs et un certain nombre de blessures ont entravé leur début de campagne, mais Gabriel Magalhaes, Thomas Partey et la signature estivale Ben White sont maintenant de retour en lice.

Partey a disparu en raison d’une blessure à la cheville et son retour arrive à point nommé étant donné que les autres milieux de terrain Mohamed Elneny et Granit Xhaka sont portés disparus en raison d’un problème aux ischio-jambiers et d’une suspension, respectivement.

Xhaka est banni suite à son carton rouge lors de la défaite 4-0 à Manchester City avant la trêve internationale. Il a ensuite contracté le Covid alors qu’il était en service avec la Suisse.

“Il va bien”, a déclaré Arteta à propos de l’état de santé de Xhaka.

« Il est toujours dans son pays et il doit y rester jusqu’à samedi, je crois. Donc dès qu’ils pourront le relâcher et qu’il pourra voyager, il sera ici avec nous.

Tomiyasu fait face à l’attente des Gunners

Une nouvelle recrue est l’arrière latéral international japonais Takehiro Tomiyasu, qui a rejoint Bologne le jour de la date limite.

Son implication contre Norwich reste cependant incertaine, car il attend la documentation pertinente.

“Nous avons d’abord besoin du permis de travail”, a ajouté Arteta.

« Le club s’efforce d’y parvenir. Il est de retour au pays, je vais probablement le rencontrer pour la première fois aujourd’hui et m’entraîner avec lui. Voyez comment il est, ressentez-le.

« Il a joué, il devrait donc être en pleine forme. Nous avons été impressionnés, c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de le signer.

«Tomi a la capacité de jouer dans n’importe quelle position dans les quatre derniers. Il a tout fait dans les quatre arrières et dans les trois arrières également. Il nous donne cette polyvalence.

« Takehiro donne différentes qualités à ce poste d’arrière droit et c’est un joueur que nous suivons depuis longtemps. Il apporte des qualités que nous n’avions pas dans l’équipe.

