Arteta jette le gant d’Arsenal alors que la course sans défaite se prolonge contre Leeds

Mikel Arteta a mis son équipe d’Arsenal au défi de prolonger leur invincibilité après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe Carabao avec une victoire sur Leeds.

Les canonniers ont remporté la victoire sur leurs homologues de Premier League grâce aux buts de Calum Chambers et Eddie Nketiah. Cette victoire signifie qu’ils n’ont pas été battus lors de leurs huit derniers matchs. Et seulement deux de ces matchs se sont soldés par des matchs nuls.

Arteta était satisfait de la performance de son équipe après quelques ajustements tactiques à la mi-temps et veut maintenant qu’ils continuent.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: « Une très bonne performance sur une équipe où le manager dans chaque action est si engagé.

«Nous avons compris le jeu et ce que nous devions faire, nous l’avons fait de la bonne manière.

«Ils nous ont donné quelques problèmes, ils le font toujours, mais nous avons créé beaucoup de coups et de situations sans être très cliniques, nous avons ajusté quelques choses à la mi-temps et nous étions meilleurs et plus forts.

« Nous avons eu de bonnes performances individuelles. Ils ont mérité cette opportunité et l’ont saisie. Nous avons faim et envie et des joueurs prêts à travailler, nous devons continuer sur cette lancée et gagner plus de matches.

C’était le Arsenal backline qui a brillé dans la victoire de la coupe. L’un des inconvénients, cependant, a été le retrait forcé du défenseur Ben White. Cependant, Arteta a expliqué qu’il n’y avait pas de souci durable pour les supporters.

« Avec Ben et avec d’autres, il avait un bug, donc il ne se sentait pas bien », a expliqué le patron espagnol.

Les buteurs partagent leurs impressions

Le défenseur central de White Chambers a ouvert le score à peine 23 secondes après avoir remplacé son coéquipier.

Interrogé sur le moment, il a répondu : « C’était bien, c’était un beau moment. J’étais assez confiant que ça s’était passé alors j’attendais juste qu’il me le donne.

« Il (Arteta) nous a dit de continuer, de jouer comme nous le voulons, c’est toujours difficile contre Leeds, ils jouent d’une manière très unique, nous avons résisté au test et sommes repartis avec la victoire. »

Le buteur Nketiah a ajouté : « C’est toujours agréable de jouer, ça fait un moment, j’ai travaillé dur, j’attends mon opportunité. Le plus important était de s’en sortir.

« Nous sommes sur une bonne lancée en ce moment. Nous nous poussons tous les jours à l’entraînement et les résultats arrivent dans un match.

« Le manager choisit les 11 et finalement nous travaillons dur à l’entraînement. »

