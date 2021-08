Arteta laisse tomber un énorme indice de milieu de terrain alors qu’Arsenal prépare le changement de Newcastle

in

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a laissé entendre que le milieu de terrain Joe Willock serait vendu à Newcastle United pendant la fenêtre de transfert d’été.

Willock, 21 ans, a rejoint les Magpies en prêt pendant la fenêtre d’hiver. Son arrivée a été le catalyseur pour que les Tynesiders commencent leur éloignement de la zone de relégation. Et l’équipe de Steve Bruce a terminé 12e au classement, avec 45 points à son actif.

Ils ont remporté cinq de leurs huit derniers matchs et Willock a joué un rôle de premier plan. L’ancien as anglais des moins de 21 ans a marqué huit buts dans l’élite et a été un énorme succès à St James ‘Park.

Bruce n’a pas caché le fait qu’il voulait signer le Londonien de manière permanente. Comme toujours avec Newcastle, le prix est un problème majeur dans tout transfert, mais The Telegraph pense qu’ils auront leur homme.

Le propriétaire Mike Ashley n’est jamais frivole avec l’argent et cet été n’a pas fait exception. L’équipe du nord-est n’a pas encore signé une semaine avant le début de la nouvelle saison de Premier League.

On pense que Newcastle devra débourser dans la région de 22 millions de livres sterling pour amener Willock à bord. S’ils peuvent ou non le faire, seul le temps nous le dira.

Mais le jeune a été exclu du côté d’Arsenal pour affronter Tottenham lors du match amical de dimanche. Rob Holding était un autre joueur manquant.

Et le manager Mikel Arteta a expliqué qu’il y avait des problèmes distincts autour des deux stars.

“Deux raisons différentes”, a-t-il déclaré aux journalistes après le match. «Avec Rob, il n’était pas assez en forme pour jouer et avec Joe, nous expliquerons les raisons lorsque nous le pourrons.

« Quand je pourrai en dire plus, je vous le ferai savoir. »

Bruce désireux de conclure l’accord avec Willock

Newcastle n’est pas le seul club à aimer Willock. La tenue française de Monaco est censée tenir et intéresser et auraient été en tête de la course le mois dernier.

Et récemment, Bruce a exposé sa position concernant le transfert prolongé.

« Nous ne pouvons pas attendre éternellement », a-t-il déclaré. « Nous avons fait en sorte qu’il soit assez évident tout l’été qu’il est notre cible numéro un. Nous allons continuer à travailler dessus et voir si quelque chose peut se développer.

“Mais, il y a une période de coupure.”

Sur le terrain, Arsenal s’est incliné 1-0 face à ses féroces rivaux du nord de Londres. Dans un match qui a vu de nombreux remplacements, la frappe de Son Heung-min en seconde période a suffi à donner aux Lilywhites le droit de se vanter.

