Arteta laisse tomber un nouvel indice sur les accords d’Arsenal après avoir grandi avec le verdict de Ramsdale

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que le nouveau gardien de but, Aaron Ramsdale, aura besoin de temps pour réaliser son fantastique potentiel.

Les Gunners sont sur le point de signer le gardien de Sheffield United pour renforcer leurs rangs entre les bâtons. Arsenal a essayé de trouver un soutien pour Bernd Leno avec Runar Alex Runarsson. Cependant, son déménagement n’a pas fonctionné et il pourrait encore quitter l’Emirates Stadium avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Les rapports affirment que l’Anglais Ramsdale coûtera Arsenal 26 millions de livres sterling plus 6 millions de livres sterling d’add-ons.

Interrogé sur l’état d’avancement du transfert lors de la conférence de presse de vendredi, Arteta a déclaré : « Il reste encore de la paperasse mais son examen médical est terminé, il reste encore quelques choses à régler avec Sheffield.

“Aaron est un jeune gardien très talentueux avec une grande expérience. Il va apporter de la concurrence, c’est ce que nous voulons. Concurrence saine, compétition de qualité. On voulait un gardien là-bas et on a fini avec Aaron.

« Laissez-lui un peu de temps. C’est un jeune gardien avec un grand potentiel.

Arsenal est peut-être sur le point d’annoncer l’arrivée de Ramsdale, mais ils l’ont déjà fait communiqué le transfert de Martin Odegaard.

L’ancien milieu de terrain du Real Madrid a re-signé pour les Gunners, cette fois avec un contrat permanent après le prêt de la saison dernière. Il aurait coûté environ 34 millions de livres sterling.

Interrogé sur ce que l’international norvégien apportera, Arteta a déclaré: “Beaucoup de choses qu’il a apportées la saison dernière, il nous a rendus meilleurs, nous avions besoin de plus d’options et d’alternatives pour la créativité.

“C’est encore un très jeune homme, mais il a déjà une énorme expérience dans les clubs et a des talents uniques pour la façon dont nous voulons jouer, donc je suis vraiment heureux que le club ait fait l’effort.”

Cependant, Arsenal ne peut pas être fait là-bas. Arteta a déclaré: «Il reste encore 11 jours et il reste encore des choses à faire.

« Il y a encore des joueurs dans l’équipe où il leur sera difficile de trouver du temps de jeu. »

Arteta admet que la pression d’Arsenal monte en flèche

Selon Sky Sports, la refonte de l’équipe d’Arsenal – y compris Ramsdale et Odegaard – portera leurs dépenses estivales à 129 millions de livres sterling avec des ajouts pour leurs signatures inclus.

Ils se classent donc parmi les plus gros dépensiers de la Premier League cette fenêtre, devant Manchester United (114 millions de livres sterling) en deuxième et Chelsea (97,5 millions de livres sterling) en troisième.

Lorsqu’on lui a demandé si de telles dépenses mettaient de la pression, Arteta a déclaré: “C’est le cas. On verra ce qu’on finira. Nous allons avoir, je pense, sept joueurs ont quitté le club et cinq vont entrer, donc ce n’est pas plus de joueurs qui entrent.

“Nous allons le faire de la bonne manière pour que nous soyons stables.”

Avant le choc de dimanche avec Chelsea, l’attaquant Alexandre Lacazette reste absent en raison de Covid, mais Pierre-Emerick Aubameyang pourrait revenir.

