Arteta lance un appel désespéré à la star d’Arsenal; étiquette les jeunes « spécial »

Mikel Arteta a lancé un appel désespéré à Eddie Nketiah après son triplé pour Arsenal contre Sunderland lors de la Coupe Carabao.

Le premier de Nketiah Artilleurs les aigus les ont aidés accéder aux demi-finales de la compétition. L’attaquant de 22 ans semble destiné à quitter les Emirats, cependant, avec des matchs de coupe la seule fois où il a offert des minutes.

Bien qu’il ne l’ait pas utilisé en Premier League, Arteta souhaite que Nketiah signe un nouvel accord l’été prochain.

S’exprimant après la victoire 5-1, l’entraîneur espagnol a déclaré : « En tant que club et moi personnellement, je veux vraiment qu’il reste ici et c’est ce que nous essayons de faire.

« Je vous dis tous les jours que nous voulons garder Eddie. On voit comment il s’entraîne, c’est ce qu’il fait tous les jours, il travaille tellement dur et met le ballon dans le filet à chaque séance.

«Je suis vraiment ravi de lui. Chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a toujours répondu.

« Sa seule chose est qu’il veut plus de minutes. C’est son désir.

« Il veut du temps de jeu, il veut être sur ce terrain et c’est la seule raison de dire que je peux le faire ici ? C’est la question. Nous voulons tous qu’il reste.

Le triplé de Nketiah a été quelque peu éclipsé par un premier but pour l’adolescent très apprécié Charlie Patino, qu’Arteta a qualifié de « spécial » lors de sa conférence de presse d’après-match.

« C’est un joueur qui a beaucoup de personnalité », a-t-il déclaré. «Je suis ravi pour lui parce que c’est un enfant que nous aimons tellement.

« Faire ses débuts et marquer comme ça est quelque chose de spécial. »

Concernant la performance globale, Arteta a poursuivi : « Très bien, nous sommes qualifiés pour la demi-finale, c’est ce que nous voulions.

«Nous avons décidé de beaucoup tourner aujourd’hui et il a fallu un certain temps en première mi-temps pour obtenir cette cohésion. Nous avons marqué deux bons buts, mais après cela, nous avons manqué de quelque chose, même si nous avons eu plus de contrôle en seconde période et avons également marqué de beaux buts.

Nketiah vague sur l’avenir d’Arsenal

Nketiah, quant à lui, a déclaré qu’il était également désespéré, mais qu’il voulait juste jouer au football, peu importe à qui il s’adresse.

Il a déclaré à Sky Sports : « Super sentiment. Je veux dire un grand merci à mes coéquipiers pour ces très bonnes passes décisives. Je devais juste être au bon endroit.

« Nous aurions pu jouer beaucoup mieux en première mi-temps, mais nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps et d’autres buts ont été marqués. C’était une belle démonstration d’équipe.

«Cette compétition est l’endroit où j’ai commencé. Je ferai de mon mieux chaque fois qu’on me demandera de jouer. Je suis désespéré de jouer au football. Tout ce que je peux faire, c’est continuer à travailler dur. Ça s’arrangera tout seul.

« J’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout. J’ai juste envie de jouer au football. C’est ma principale ambition. Tant que je jouerai pour Arsenal, je donnerai tout.

