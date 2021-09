Arteta loue le ton de la star d’Arsenal liée au transfert pour chaque joueur des Gunners

in

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait l’éloge d’une star que les Gunners auraient pu vendre au cours de l’été et a exhorté à la prudence vis-à-vis du jeune Charlie Patino.

Arsenal s’est qualifié pour le quatrième tour de la Coupe EFL avec une victoire 3-0 sur Wimbledon. Alexandre Lacazette a ouvert le score à 11 minutes du point de penalty.

Cela a mis les Gunners sur la bonne voie, avec le remplaçant Emile Smith Rowe et Eddie Nketiah en deuxième mi-temps pour garantir leur progression. Leur récompense est une égalité au quatrième tour avec Leeds Utd aux Emirats.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Football London), Arteta a déclaré sur le buteur Lacazette: «Oui, il était capitaine parce qu’il est l’un de nos leaders et joueurs seniors.

«Nous n’avons pas été en mesure de le jouer beaucoup. Nous voulions le faire jouer contre lui, mais nous avons eu quelques blessures pendant le match et nous ne pouvons pas l’utiliser. Mais aujourd’hui, il a marqué un but et il a encore travaillé dur.

Sur la question de savoir si jouer Thomas Partey était un risque compte tenu de son record de blessures depuis qu’il a rejoint les Gunners, Arteta a déclaré: “Nous ne le pensions pas, c’est pourquoi nous avons pris la décision de le jouer.

« Il y a toujours un risque quand on joue un match ou quand on s’entraîne. Nous pensions que c’était la bonne chose à faire et il insistait vraiment pour cela. Je pense que ça a bien marché. »

En ce qui concerne Bukayo Saka qui a brillé après son entrée sur le banc, Arteta a insisté sur le fait qu’il avait une arrière-pensée pour effectuer le changement.

“Il avait besoin de jouer quelques minutes pour se remettre en forme et encore une fois, je pense que lorsque nous l’avons amené, il avait l’air vraiment fort”, a ajouté Arteta.

Les fans ont été remplis d’un léger sentiment de déception lorsque la starlette montante Charlie Patino n’a pas été nommée dans l’équipe de la journée.

Expliquant la décision, le patron d’Arsenal a déclaré : « Charlie a été bon. Il a joué un match d’entraînement à Colney et il était vraiment bon. Encore une fois, donnez-lui du temps et nous le préparerons.

En accueillant Leeds au quatrième tour, Arteta a déclaré: «Nous savons à quel point cela va être difficile. Gros match.”

Arteta fait l’éloge de la star ultra-professionnelle d’Arsenal

Nketiah a saisi une rare occasion en marquant en seconde période. C’était une apparition de plus en plus rare pour l’attaquant après des liens persistants avec un départ au cours de l’été qui n’a pas permis de percer.

Néanmoins, Arteta a fait l’éloge de Nketiah pour la façon dont il a gardé la tête dans le match.

“Eddie est une leçon chaque jour sur la façon dont un professionnel devrait être dans son travail dans les circonstances”, a déclaré Arteta.

« Il y a eu beaucoup de spéculations autour de lui. Il baisse la tête, il s’entraîne plus fort que tout le monde. Il soutient chaque coéquipier, peu importe les circonstances.

“Donc, je suis tellement heureux pour lui qui a pu performer à ce niveau et physiquement comment il a géré ce match parce qu’il s’entraîne comme le meilleur chaque jour. Je suis donc ravi pour lui.

