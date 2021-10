Arteta nomme la principale chose qui manquait à Arsenal après avoir arraché le tirage au sort

Mikel Arteta a estimé que son équipe d’Arsenal n’avait pas le sang-froid nécessaire pour gérer le match après avoir gagné un point tardif lors d’un match nul 2-2 avec Crystal Palace aux Emirats.

Alexandre Lacazette a frappé avec le dernier coup de pied du match alors que le Artilleurs a marqué un point contre Palace et empêché Patrick Vieira de gagner à son retour au club.

Le Français a remporté trois titres de Premier League et a été capitaine des Gunners lors de leur campagne invaincue «Invincibles» et son nom a résonné dans l’Emirates Stadium avant et après un match nul 2-2 passionnant.

Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage à Arsenal dès le début, mais à partir de ce moment, Palace était la meilleure équipe alors que Christian Benteke et Odsonne Edouard ont frappé en seconde période pour apparemment gagner le match – seulement pour que le remplaçant Lacazette égalise à la mort.

S’adressant à Sky Sports après le match, Arteta a déclaré: « Un match étrange. Nous avons très bien commencé, nous avons dominé et nous avons marqué le but. Après on a manqué de sang-froid pour gérer le match. Nous n’avons pas eu d’enchaînement de passes et puis l’équipe a été étirée.

«Après la mi-temps, nous avons changé quelques choses et nous nous sommes améliorés, mais nous avons donné le ballon dans des zones impossibles et après cela, nous avons donné une montagne à gravir.

Arsenal a fait preuve de caractère

« Crédit, ils n’ont pas abandonné, nous avons eu de grosses occasions et avons finalement marqué le but.

« Ma perception était que nous essayions de protéger quelque chose au lieu d’opter pour le deuxième. Nous n’étions pas à l’aise.

À propos de la performance de Lacazette à son arrivée, Arteta a ajouté : « Nous sommes avec lui tous les jours et c’est ce qu’il fait, il se bat pour chaque ballon et il a transmis de la conviction et de l’énergie à la foule quand il est entré en jeu.

« Le positif, je sais que le groupe ne va jamais abandonner. L’équipe a continué à essayer et à la fin nous avons eu la récompense.

