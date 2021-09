Arteta nomme l’aspect dans lequel Martin Odegaard monte après le but d’Arsenal

Mikel Arteta a déclaré qu’il était fier de ses joueurs d’Arsenal pour avoir remporté un match dans lequel ils n’étaient “pas à leur force” après avoir battu Burnley 1-0.

Arsenal est sorti de Turf Moor avec une victoire 1-0 après un coup franc de Martin Odegaard. Cela signifie qu’ils vont au moins dans la bonne direction après un début de saison difficile. Mais ce n’était pas un jeu sans ses difficultés.

Le résultat est tout ce qui compte pour Arsenal, et Arteta était satisfait de la manière dont ils l’ont mérité.

Il a déclaré à Match of the Day : « C’était une victoire âprement disputée dans un endroit vraiment difficile. Vous devez être prêt pour un combat.

«En première mi-temps, nous avons eu de très bonnes périodes où nous étions vraiment dominants et aurions dû marquer plus de buts. En deuxième mi-temps, nous avons donné trop souvent le ballon à bas prix.

«Nous avons des joueurs qui ne sont pas à leur niveau pour jouer dans ce type de match, mais ils ont fait de leur mieux et nous avons remporté la victoire. Je suis très fier d’eux défensivement et je suis vraiment content de la victoire.

«Ce sont deux victoires d’affilée, deux feuilles blanches. Allons-y encore. Nous avons beaucoup à rattraper !

Burnley s’est senti lésé après avoir reçu un penalty en seconde période et l’avoir vu renversé. Cependant, Arteta ne doutait pas que les fonctionnaires soient arrivés à la bonne conclusion.

Il a déclaré: «L’assistant a dit tout de suite que ce n’était pas une pénalité. Vous devez renverser cela.

Ainsi, le but d’Odegaard était le seul du match. Après un sérieux effort pour le signer de manière permanente après son prêt la saison dernière, il rembourse leur foi.

Arteta pense que ses qualités de leader grandissent en synchronisation avec ses qualités techniques.

Le manager a déclaré à propos d’Odegaard: “Il marque, il a la qualité pour trouver des poches et il travaille tellement dur. Il devient un vrai leader dans l’équipe.

Odegaard réagit au but et gagne

Le buteur lui-même a réitéré sa croyance dans les progrès d’Arsenal après avoir expliqué les secrets de sa frappe.

Odegaard a déclaré à Match of the Day : « Lorsque nous avons obtenu le coup franc, je suis immédiatement allé au ballon. C’était un grand moment et un bon moment pour le voir entrer. Vous devez le frapper assez parfaitement, avec la bonne vitesse et la bonne hauteur.

« Le match était une sorte de guerre à la fin. Nous connaissons leur force. Nous avons joué un peu plus à leur jeu qu’à notre propre jeu.

« En deuxième mi-temps, ils ont joué leur jeu et ils sont bons. Nous devons être un peu plus intelligents lorsque nous gagnons le ballon.

« Je crois en cette équipe. Même si nous avons perdu quelques matchs au début, je ne suis pas trop surpris que nous ayons des points maintenant.

LIRE LA SUITE: Un accord avorté avec le Real Madrid fait surface après qu’Ancelotti a “appelé” le flop d’Arsenal