Arteta obtient un énorme soutien avec le nouveau stratagème d’Arsenal pour livrer des « signatures majeures »

Ceux qui pensaient que la folie des dépenses de 140 millions de livres sterling d’Arsenal cet été était unique pourraient se tromper dès janvier après la révélation des détails de leur nouvelle stratégie de transfert.

Les Gunners ont effectué une intervention chirurgicale majeure sur leur équipe sous-performante au cours de l’été. Six premières équipes ont été signées pour un total combiné d’environ 140 millions de livres sterling. Les six d’Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Nuno Tavares, Ben White, Albert Sambi Lokonga et Martin Odegaard ont commencé à courir.

De plus, l’effort concerté du club pour recruter des joueurs de moins de 24 ans ressemble déjà à un coup de maître.

Les nouvelles recrues ont toutes contribué à la série de 10 matchs sans défaite d’Arsenal, mais étant donné que leurs meilleures années sont à venir, ce type de séquence n’est probablement pas unique.

Après des années de dépenses réduites, Arsenal les fans auraient pu être pardonnés de penser que la folie des dépenses ne se reproduirait pas de sitôt.

Cependant, un rapport de l’Athletic (via l’Express) a fourni une autre mise à jour positive pour les Gunners.

Ils déclarent que de nouvelles dépenses en janvier pourraient bien être envisagées après la révélation de leur nouvelle stratégie de transfert.

Arsenal aurait pour objectif de faire « une ou deux signatures majeures » à chaque fenêtre de transfert à partir de maintenant.

La hiérarchie du club est satisfaite du noyau actuel de joueurs qu’elle a réuni. Plutôt que de dépenser de l’argent sur une série d’étoiles moyennes, la nouvelle approche consistera à ajouter de la poussière d’étoiles avec des joueurs véritablement d’élite.

Pour aider leur cause, Arsenal ciblera les meilleures stars qui ont des clauses de libération dans leurs contrats. Ils pensent que la nature du « marché en difficulté » leur a donné une occasion unique de faire des vagues dans les fenêtres à venir.

La pandémie de Covid-19 a eu relativement peu d’effet sur le pouvoir d’achat des équipes de Premier League par rapport à leurs homologues européennes. Cela était en partie évident cet été à travers les ventes massives à l’Inter Milan et à Barcelone.

L’arrivée de Thomas Partey a été déclenchée par l’activation de sa clause libératoire de 45 millions de livres sterling en 2020. Il semble que les Gunners aient désormais l’intention de conclure des accords majeurs de ce type.

Leur première chance d’exercer leur nouvelle approche pourrait voir un attaquant arriver en janvier.

Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah sont tous deux hors contrat à la fin de la saison. En tant que tel, les accords à prix réduit de janvier laisseraient Arsenal chercher la concurrence pour Pierre-Emerick Aubameyang.

Un accord majeur avec Barcelone éviterait le problème imminent d’Arsenal

Pendant ce temps, l’ancien joueur d’Arsenal Michael Thomas pense que les Gunners devraient changer pour une star de Barcelone de classe mondiale en janvier pour éviter un énorme problème.

Le milieu de terrain central Thomas Partey prend ses aises cette saison après avoir été inscrit sur la feuille de match lors de la récente victoire 3-1 contre Aston Villa. Cependant, Arsenal sera privé du joueur de 28 ans lorsqu’il représentera le Ghana à la Coupe d’Afrique des nations.

Lors d’une interview avec CaughtOffside, Thomas a rendu son verdict sur qui pourrait remplacer Partey.

« En termes de priorité absolue, un milieu de terrain central est de loin la plus grosse affaire que le club ait à faire. Nous perdons Partey contre la CAN et ce sera une période énorme pour la saison du club.

«Je pense que Renato Sanches est toujours quelqu’un sur qui Arsenal devrait avoir un œil pour janvier, et il est apparu que Frenkie de Jong pourrait éventuellement quitter Barcelone, ce qui pourrait être une bonne affaire pour le club. J’aimerais aussi voir un autre arrière droit et un ailier rejoindre.

