Arteta ouvre l’option de renouvellement de Lacazette

21/10/2021 à 13:51 CEST

.

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, a laissé ouverte l’option qui Alexandre Lacazette, qui se termine le 30 juin, se renouvelle avant la fin de la saison.

L’attaquant français a fait match nul à deux lundi dernier contre Crystal Palace lors de sa troisième apparition dans cette Premier League, tous en tant que remplaçant.

Cependant, malgré leur faible participation cette saison, Arteta a ouvert la porte à Lacazette renouer avec Arsenal, puisqu’à partir du 1er janvier, il pourrait entamer des négociations avec d’autres clubs en dehors du Premier.

« Tout est possible. C’est notre joueur et je le traite comme les autres. Je ne vais pas me comporter différemment avec lui car il lui reste un an de contrat. La situation est ce qu’elle est. Nous devrons voir ce qui est la meilleure option pour tout le monde à la fin. saisonnier « , a-t-il déclaré Arteta lors d’une conférence de presse.

« Je n’ai aucun doute sur sa motivation. S’il l’avait fait, il aurait fait quelque chose de différent cet été. Ce n’est pas le cas avec Lacazette et il l’a montré chaque jour qu’il est ici. Il continue d’être un joueur très important pour nous », a-t-il ajouté.

Lacazette Il est arrivé à Arsenal en 2017 en provenance de l’Olympique Lyonnais, mais n’a jamais réussi à s’imposer comme le titulaire incontesté du club londonien. Sa meilleure saison à Arsenal était sa deuxième, 2018-2019, au cours de laquelle il a marqué 19 buts en 47 matchs.