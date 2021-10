Arteta pense faire comme un homme marginal d’Arsenal a « le meilleur match de sa carrière »

Le défenseur d’Arsenal en prêt à Marseille, William Saliba, a salué sa récente performance contre le Paris Saint-Germain comme la meilleure de sa carrière.

Le joueur de 20 ans est retourné dans sa France natale pour la saison cet été à la suite de difficultés à Arsenal. En effet, il s’agit de son troisième retour au pays depuis sa signature pour les Gunners à l’été 2019.

Cependant, à chaque prêt, il attire de plus en plus le regard.

A Marseille cette saison, il a disputé chaque minute dans 10 des 11 matchs de Ligue 1, s’affirmant comme une figure clé.

Lors de son dernier match dimanche, il a tenu à distance Kylian Mbappe et Lionel Messi lors d’un match nul 0-0 avec le PSG. Le club de la capitale avait remporté neuf des 10 matches de championnat entrant dans la rivalité la plus médiatisée de France.

« C’était le meilleur match de ma carrière. C’était un très très bon match », a déclaré Saliba au Parisien.

«Après le carton rouge, nous voulions ramener les trois points à la maison, nous avons essayé, mais à la fin, même avec dix hommes, ils ont réussi à faire passer le ballon, ils ont les meilleurs joueurs du monde.

« Nous avons quelques regrets mais nous revenons quand même avec un point solide, ce n’est pas si mal. Nous manquons d’efficacité.

« On s’est bien rendu compte, on s’est battu jusqu’au bout, et à cause de l’ambiance c’était le plus beau match de ma carrière.

Saliba a connu une carrière difficile à Arsenal depuis sa signature lorsque Unai Emery était en charge.

L’international français des moins de 21 ans admis il n’aimait pas tout à fait le traitement d’Arteta à son égard.

Pour sa part, Arteta regretté d’avoir décidé de partir Saliba hors de l’équipe de la Ligue Europa la saison dernière.

Saliba et Arsenal se souviennent peu probable

Malgré sa bonne forme, les rapports précédents ont affirmé que Il est peu probable qu’Arsenal se souvienne Saliba.

Arsenal pense qu’il vaut mieux rester en France, se développer et gagner du temps de jeu sous l’ancien manager argentin Jorge Sampaoli.

Lorsqu’il reviendra dans le nord de Londres cet été, cependant, il pourrait encore avoir du mal à gagner du temps de jeu.

Ben White a impressionné aux côtés de Gabriel Magalhaes au cœur de la défense du patron Mikel Arteta. Takehiro Tomiaysu opère à l’arrière, mais il peut également jouer à l’arrière central.

